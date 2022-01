陌生俊男突傳訊息狂撩　健談台媽靠吹水擊退騙徒　網民狂讚：高手

詐騙電話防不勝防,長輩更是中招的高危一族。有台灣女網民日前發文,指媽媽收到陌生男子的訊息,對方扮作認錯人,卻不斷邀請媽媽聊天,令母女很快便察覺不妥。樓主笑指媽媽「很無聊」,明知對方是騙徒也會不斷回話,最後更成功靠「吹水」擊退對方,過程搞笑卻有效。網民看過對話內容也大讚樓主媽媽非常高招,「太好笑了,期待下集」。



有台灣女網民日前發文,指媽媽收到陌生男子的訊息,母女很快便察覺對方是騙徒,最後更成功靠「吹水」擊退對方,過程搞笑卻有效。(警方宣傳片截圖)

「年關將近,詐騙集團可以不要再撩我媽了嗎?我媽很無聊她會一直回應。」有台女於facebook群組「爆廢公社」發文,分享媽媽與電騙騙徒的對話,指媽媽早前收到自稱「書豪」的陌生男子傳來訊息,對方先裝作認錯人,其後又興致勃勃與她交起朋友來,更多次稱讚她長得年輕漂亮。

兩母女𣊬即識破對方為詐騙集團成員,然而即使得知事實,媽媽仍興高采烈跟騙徒亂聊天,甚至配合對方的說話編作故事:

網民看過樓主媽媽與騙徒的對話也紛紛爆笑,大讚媽媽手法高明,能解悶之餘也令騙徒浪費時間卻不得要領,「搞到對方自動放棄了吧」、「媽媽已識破詐騙,玩弄於股掌」、「媽媽找到排遣無聊時間的方法了」、「有人陪陪老人家聊天也不錯,不過不要誤入陷阱就好」、「這樣到底是誰賺到?無聊有人免費陪聊」。

【同場加映】「微信女」WhatsApp扮傳錯相 連登仔奇招回覆 才華勁到騙徒都讚

有連登仔指友人遇上「微信女」白撞WhatsApp訊息,按對方要求發送精心製作的「畫像」,畫功令對方也不禁驚嘆。(連登討論區截圖)

連登仔擊退騙徒經過▼▼▼

樓主友人的畫作不但令騙徒驚嘆,更獲網民大讚。(連登討論區圖片)

【同場加映】港女遇「外籍機師」搭訕 贈葉劉玉照展開爆笑對話 對方咁樣反應(點圖放大閱讀)👇👇👇

有網民在討論區分享多張WhatsApp對話截圖,顯示1位自稱任職飛機師的外籍男子胡亂傳來訊息,對方傳來多張外國機師的型仔照,不過醒目的樓主早察覺異樣,2人因而開展了一段超騎呢互相「認識」的對話,其間更以新民黨立法會議員葉劉淑儀的玉照相贈,博得對方大讚「Wow you look so beautiful」(妳很漂亮)。



【同場加映】港女遇「外籍機師」搭訕 贈葉劉玉照展開爆笑對話 對方咁樣反應

有網民就教路1招必定能悉破網上騙徒,「試下send家燕媽媽畀佢,如果佢話你正就係騙徒」。有人則根據對話截圖上的電話號碼,傳訊息給「機師」爆大鑊,直言要「連登仔集體反擊班詐騙集團」👇👇👇