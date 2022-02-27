55歲婦患肩周炎拎唔起鑊、着唔到衫　仁愛堂中醫外敷加針灸助斷尾

文：註冊中醫師伍海強@仁愛堂醫療服務科

肩周炎是臨床十分常見的肩部痛症，多發病於50歲前後，又有「五十肩」的稱號，發病時肩關節疼痛，活動受限，不能順利作出舉手、梳頭、後伸擦背等動作，如同冰封凝結，故亦有「肩凝症」、「凍結肩」之稱。有家庭主婦患上肩周炎，被西醫處方止痛藥和注射類固醇針，但因其關節活動受限，向中醫求診，經針灸、外敷溫通經絡的中藥後，問題逐漸改善。



中醫師伍海強（仁愛堂提供）

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肩周炎屬於中醫痹症

肩周炎的學名為「黏連性肩關節囊炎」（adhesive capsulitis）。基本病理是位於肩關節的關節囊內發炎、沾黏而造成。肩周炎屬於中醫痹症範疇，肩關節疼痛、關節僵硬、活動受限、夜間痛醒，十分影響睡眠及情緒。肩關節是人體活動度最大的關節，較易勞損；年長肝腎不足，筋骨失養，氣血不能濡養肩關節，不榮則痛，容易誘發肩周炎。《黃帝內經》：「風寒濕三氣雜至，合而為痹」。吹風、受寒、冒濕，風寒濕邪阻滯肩部經絡、氣血運行不通，不通則痛，發而為肩周炎。缺乏運動，氣血不行，無以濡養肩關節，不榮則痛，亦是肩周炎的發病原因之一。

肩周炎病程逾年 影響穿衣炒菜

肩周炎病程分3個階段，分別是疼痛期、凍結期和解凍期。疼痛期即肩關節囊軟組織正值急性發炎，肩關節活動時出現劇烈痛楚，持續約3至6個月。凍結期即肩關節囊周圍軟組織廣泛發生黏連，肩關節僵硬，活動嚴重受限，屆時疼痛稍為減輕，但無法做肩關節外展、上舉、外旋、內旋等動作，為時可長達1至2年。解凍期即肩關節囊黏連的軟組織逐漸鬆解，需透過合適的治療，僵硬才開始消失，活動能力慢慢恢復，至完全復原需時約半年。

診症期間，不時有患者受到肩周炎困擾，有55歲的家庭主婦，左肩疼痛一年，多方活動受限，曾向西醫求診，西醫診斷為肩周炎，處予消炎止痛藥以及注射類固醇針，治療後疼痛反覆，故向中醫求診。她求診時，為肩周炎凍結期，肩痛過了最疼痛的階段，惟關節活動受限：向上抬不起手臂，拿不起煮餸的鍋子；向後遞不起前臂，穿不了衣服，十分影響日常工作，治療除了施予針灸，亦外敷溫通經絡的中藥，外敷使藥物功效直接作用於疼痛部位，亦借熱力的滲透加速了治療效果。經過多次治療，她肩痛和活動受限的問題逐漸得到改善，最終能恢復功能，回復正常生活。

中藥外敷針對病程用藥

中醫治療肩周炎有多種不同的手段，常見的包括內服中藥、針灸、拔罐、推拿，然而不少人忽略了中醫一個療效顯著又別具特色的方法，那就是中藥外敷了。外敷法治療肩周炎，離不開中醫的辨證論治，臨床治療肩周炎常常會依據其病程而分階段用藥。疼痛期，肩關節疼痛，肩部逐漸僵硬，以氣滯血瘀為主，治療當以行氣活血，化瘀止痛，用以蘇木、劉寄奴、當歸等類；凍結期，疼痛較為緩和，肩關節僵硬，活動受限，是寒濕凝滯的表現，治療當以溫經通絡，散寒袪濕，用以桑枝、茴香、羌活等類；解凍期，疼痛逐漸緩解，活動度逐漸改善，當固本培元，治以補肝腎、強筋骨、疏通經絡為主，用桑寄生、骨碎補、續斷、伸筋骨等類。

外敷中藥治療能夠廣泛應用於各種筋傷痛症，給患者於內服中藥、針灸、拔罐、推拿治療以外，提供另一可行的治療選擇，惟不適用於結核、腫瘤、孕婦腹部、有傷口、皮膚病、外敷藥過敏等人士。

以上資料僅供參考，如有任何疑問，請諮詢註冊中醫師。

仁愛堂醫療服務科簡介：



仁愛堂醫療服務科逾50個醫療服務單位及2個慈善基金，超過100個服務點覆蓋港九新界，為市民提供多元醫療服務。

