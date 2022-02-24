台女抱怨一到30歲驚現3個初老跡象　惹無數網民共鳴：25歲都全中!

《Dcard》上有網友以「30歲後會出現的問題…」為題，描述自己的年紀在過了30歲後，突然發現自己的身體有了許多以前不會出現的問題，並表示自己「完全沒有料到會有這一天」！



文章一出引發許多網友表示「很有共鳴」、但也有網友笑稱其實不用30歲，25歲就「根本全中」了。

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原文網友細數自己遇到的狀況，他說自己28歲的時候，跟朋友去夜唱，還得意洋洋地覺得自己身體很ok，即便不睡隔天還是照樣能去上班，但剛過30歲生日不到半年，身體整個不一樣了。前陣子過年熬夜通宵，打個牌要花三四天補眠補回來。上班也是一天要喝3瓶罐裝無糖咖啡，卻只能維持不睡，而無法恢復年輕時炯炯有神的狀態。

其次，這幾天寒流來襲，水分流失的感受也很明顯。無論是皮膚或是喝水也比年輕的時候來得頻繁，一天沒喝水就覺得喉嚨乾得要死。最後是照鏡子時，看到臉上的小細紋逐漸變多。該網友表示「我還自以為算是從學生時期就有注重保養了，結果還是抵抗不了30的大關」、「想問是不是只有我問題那麼多，真的完全沒料到自己身體會有逐漸變差的一天」。

許多網友表示有同感，「30以前，從來沒想到30以後要控制體重...」、「30歲後，你會有一點感覺，40歲後，你身體退化的感覺會更明顯 」、「長痘痘好很慢 ，喝醉也要休息好幾天 」，也有人認為應該更早「24就有明顯差異」、「過25就感到體力雪崩式下降 」、甚至「18生日過完就有這種感覺 」，但也有網友認為和年齡無關「沒有，純粹你好吃懶做不運動」、「那是因為在那之前沒有善待自己身體」、「不管幾歲，只要上班的時候就會有這症狀」、「我從6歲到36歲只要上班、上課都是體力不濟。可是只要下課或下班精神就來了。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】