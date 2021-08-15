面霜｜皮膚初老5大徵兆黑眼圈加深　消委會評測14款高分保濕面霜

護膚｜皮膚初老有什麼徵兆？最先出現在眼周，眼角下垂，黑眼圈、淚溝顏色也會加深，除此以外，臉部還會有甚麼變化，代表皮膚已開始變老？由皮膚專科醫生提供補救方法，至於護膚必備的保濕面霜，市面選擇眾多，而消委會早前評測共有14款獲評高分。



初老｜如何從從生活習慣、保養與飲食上着手，令皮膚看起來更年輕？（innisfreeofficial@IG）

黑眼圈加深是初老徵兆？煎炸、甜食令皮膚加速衰老？

年齡增長，皮膚初老愈來愈明顯，正視皮膚變化，及早補救，從生活習慣、保養與飲食上着手，加強護膚。

台灣皮膚科醫生莊醫師在YouTube頻道指出，初老徵兆包括皮膚失去光澤，臉形會改變，例如臉頰蘋果肌的脂肪層會流失，下巴的脂肪層卻會積聚、嘴角與眼角也會向下墜等。

▼▼▼點擊看5大初老徵兆：黑眼圈、淚溝顏色也會加深？▼▼▼

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莊醫師提醒，想補救與預防老化，需要充足睡眠且要睡得好，避免煎炸食物，多食不同顏色的蔬菜。另外，塗護膚品次序也要留意，先塗精華、維他命C等，最後才塗面霜，不然不易吸收，效果不會明顯。

初老｜面霜是保養重要一環，到底要如何選？（innisfreeofficial@IG）

消委會14款高分保濕面霜

面霜要如何選擇？消委會曾以市面有售的保濕面霜進行評測，測試連續4星期使用樣本後，皮膚角質層的電容值是否有所增加，發現面霜愈貴未必效果愈好，14款保濕面霜被評最高分（3.5)，當中9 款售價 $250 以內，包括Olay、Neutrogena與lavera面霜均是性價比高之選。

▼▼▼按圖看：消委會評測保濕面霜，獲最高分且價錢$250 以下有９款 ，包括開架品牌，性價比高▼▼▼

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▼▼▼日本具公信力的《LDK the beauty》 實測17款保濕面霜，當中6款保濕面霜為$250以下▼▼▼

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同場加映：面霜正確手勢由內向外？先搽臉頰原來錯？最易忽略位置是..

面霜為皮膚保濕鎖水，延緩衰老，但塗面霜手法若做錯，便未能發揮原有功效，反而容易增生皺紋，令皮膚變鬆弛。掌握4步塗面霜正確手法，可加強面霜成分的滲透力，提升護膚效果。

▼▼▼塗面霜正確4大步驟 ，塗面霜應「由內向外」？額頭增生皺紋易顯老，搽面霜手勢如何才更有效？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：消委會評測８款眼霜除皺功效 3款眼霜表現出色性價比高？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：消委會評測13款護手霜，當中8款的保濕效能達至4分或以上（5分滿分），誰是最強保濕之王？▼▼▼

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