消毒噴霧無法有效殺死病毒！防疫盲點你要知　勤洗手唔止係口號

新冠疫情持續嚴峻，為嚴防病毒，民眾養成勤洗手、戴口罩及隨身帶酒精的好習慣。



不過在外總有不方便洗手的時候，台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒就分享，近期他到餐廳用餐時，看到很多人都用75%酒精勤噴雙手，「就是沒有人去用肥皂洗雙手」，讓他直言，若用酒精取代肥皂洗手，可能面臨恐怖下場。

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黃軒23號在Facebook發文透露，自己最近看到許多人都用75%酒精取代肥皂洗手，他對此表示，「我們叫大家『勤洗手』，其實是鼓勵大家民眾『用肥皂加水，勤快洗手』，只有在胞皂和水不易獲得的情況下，我們才使用『75%酒精洗手液』」。

黃軒指出，一般民眾普遍都知道，濃度在70%至95%之間的酒精，有消毒效果，那是因為酒精破壞COVID-19病毒的病毒膜，使其失去毒性，因此建議「在無法確實洗手的時候，利用酒精來消毒」。然而，這並不代表所有在雙手上的病毒、細菌，在75%酒精搓揉下，也會全部消失。

黃軒表示，其實酒精不能消除的病毒非常多，像是腸病毒、諾羅病毒、鼻病毒、小兒麻痺病毒、A肝病毒等；由此可知，「勤洗手」是指「用肥皂加水勤快洗手」，只有在不易取得肥皂的情況下，才使用75%酒精洗手應急，而不是在生活中直接取代肥皂洗手。

黃軒直言，大家貪圖方便，一直噴消毒噴霧，殊不知消毒噴霧並非所有病菌的殺手，「這些病菌從寄生蟲、細菌到病毒，都很好沾在你手掌上，而75%酒精是對這些微生物無效的」，最後也強調，親自用肥皂洗手，才不會把各種病毒帶回家，吃飯前、如廁後務必記得用肥皂洗手。

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