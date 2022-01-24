消毒噴霧都會用錯？專家警告噴完千祈咪做這件事　否則等於冇用

【防疫常識／酒精消毒噴霧】近日新冠病毒疫情又再增溫，病例不斷暴增，適逢農曆新年來臨，讓不少人憂心疫情會擴大，專家提醒打疫苗、戴口罩、消毒噴霧等防疫措施不可少，不過酒精要用對，用錯了不但不能消毒，還可能染疫。



有台灣中醫師執照的Youtuber「77老大」就曾拍影片教導正確酒精噴法，還有當地醫生透露噴完酒精後不能馬上觸摸東西，不然就功虧一簣。

【圖輯】你真的懂得用「酒精消毒噴霧」嗎？點圖放大看專家教你正確使用方法👇👇👇

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

「77老大」表示，即使疫情嚴重，但生活還是要過，市民還是得外出採買東西，他教大家按照步驟做好防疫就能大幅降低危險。首先出門前要先想好購買清單，這樣才能減少在賣場待的時間以及出門次數，並且盡量挑選人較少的時間出門，並且要隨身攜帶酒精。

【相關圖輯】Omicron｜酒精非萬能 勿用熱水洗浴室 5大打掃謬誤隨時在家養毒（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

第二，到賣場後要盡量使用QR Code實名認證，不要用手寫，因為紙筆一定很多人摸過，如果真的要用手寫，寫之前要對筆消毒，寫完後也要消毒手部，若當下很多人在等待填寫時，就等人少再寫，並且保持1公尺的距離，以策安全。

第三，在接觸購物車、提籃把手、冰箱門把之前，這些東西都先用酒精噴過，因為病毒會在東西表面上存活24小時以上。第四，找的紙鈔零錢一定要馬上用酒精噴灑消毒，然後再放到密實袋密封，讓錢留在裡頭等隔天再使用，最後再消毒手部。

最後，帶回家的東西不要馬上拿進屋內，要先放在門邊，先把手清洗後，再將物品外包裝用酒精擦拭一遍，東西接觸過的桌面和手部要再噴一次酒精，這樣才算完成外出購物的防疫步驟。

雖然很多人都知道酒精消毒噴霧能消毒，但是使用不正確的話也是徒勞無功，台灣毒物學學會秘書長姜至剛表示，酒精接觸皮膚後至少要花10秒鐘以上才能殺死病毒，如果只是噴一噴沒有抹開，或一噴完就去碰其他物品，無法達到消毒效果。馬偕醫院小兒部副主任張龍強調，消毒手部時，一定要確保「雙手的每個部位都有被酒精覆蓋」，先將酒精噴在掌心讓手掌充分溼潤，再將酒精噴在手背讓手背充分溼潤，接著用內、外、夾、弓、大、立、腕的口訣充分搓揉手掌、手背、指縫、指尖及手腕，最後靜待20～30秒讓酒精揮發。

【同場加映】口罩｜愈貼面愈防疫！美專家教簡單4步平面口罩變立體貼合度超高（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

延伸閱讀：

雇主春節排上班應注意「這點」 否則最高罰100萬

「沒有孩子的阿姨、姑姑」如何成為新世代女性的目標？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】