陳肇始籲留家抗疫減人流　返工外出要三減　網民倡封城：港鐵人多

本港疫情大爆發，今日新增確診個案達17,063宗，再創疫情新高，而第五波疫情至今已累計超過8.1萬宗確診，食物及衛生局長陳肇始今午於疫情記者會中形容疫情非常嚴峻，規模前所未有，指一定要壓制人流，鄭重呼籲市民「留家抗疫」，明白「必須要返工，呢啲無辦法」，惟呼籲即使要外出，亦要減人數、減次數及減時間。

陳肇始言論引來網上熱論，不少網民指出很多地方人流已大減，人流主要集中在上下班時間及交通工具等，又指港鐵縮班後「日日勁多人」，亦有網民重提應該封城以防病毒繼續擴散。



食物及衛生局長陳肇始今午於疫情記者會中形容疫情非常嚴峻，規模前所未有，指一定要壓制人流。（廖雁雄攝）

食物及衛生局長陳肇始今午於疫情記者會，講述昨晚經新聞處發稿公布等多項措施，包括以快速檢測取代強制檢測。她又形容現時疫情非常嚴峻，要防止擴散減低人流，一系列收緊社交距離措施會延續至4月20日，惟社區仍然存在傳播鏈、傳播者，故鄭重呼籲全港市民留家抗疫，「明白必須服務、必須要返工，呢啲無辦法」。

陳肇始補充，如不能完全留家抗疫，「要出去做事、買嘢」，也應該減人數，「原本幾個人去，1個人去好喇」、減時間，「原本幾個鐘一個鐘，可唔可以減時間？」、以及減次數，「可能要去幾次，減為1次」，強調「一定要壓制人流，減少人數，減少次數，減少時間」，重申「一定會與市民攜手戰勝疫情」，讓生活重回正軌。

陳肇始補充，如不能完全留家抗疫，「要出去做事、買嘢」，也應該減人數、減次數、減時間。（廖雁雄攝）

陳肇始言論引來網民熱論，有網民不滿政府多次更改檢測安排和標準，形容是「朝令夕改」，「龍門搬到去邊？」；亦有不少網民稱，現時很多地方人流已大減，仍有人流的主要是上下班的繁忙時間，以及公共交通工具等，又指港鐵縮班後「日日勁多人」、「人來人往」，也有網民認為政府應封城防止病毒繼續擴散，「睇嚟就嚟要共存」、「仲唔封城？」。