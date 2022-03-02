網民收「+852」衞生防護中心短訊叫填資料質疑偽冒　衛生署咁澄清

香港第五波近冠疫情大爆發，政府估計確診人數未見頂，而今日（3月2日）新增逾5.5萬宗確診，再創疫情2年多以來新高，累計個案已逼近30萬宗，死亡人數逾千。全民抗疫的當下，近日網上流傳截圖，有市民指收到以衞生防護中心名義、由電話號碼6978 9120發出的短訊，要求填寫個人資料。惟由於電話號碼位置並非顯示「HKSARG」，令網民質疑是詐騙短訊騙取個人資料。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會上表示，收到市民反映有疑似假冒短訊，回應指有關短訊屬實，只會向核酸檢測呈陽性的市民發出，讓市民填寫資料調查，如懷疑短訊真偽，市民可以直接在瀏覽器上輸入相關網址。



有網民上載短訊截圖，指因為檢測呈陽性而被要求提供個人資料，留言指短訊並非由「HKSARG」發出，懷疑是假短訊。（facebook「石籬人、石籬事 2018」圖片）

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從截圖可見，短訊由「+852 6978 9120」發出，指「閣下早前對2019冠狀病毒檢測結果呈陽性，請參考以下的重要資訊：（網址），並盡快透過以下連結（網址）提供個人及家居接觸者的資料，以便衞生防護中心跟進調查及醫院管理局安排入住隔離設施。（請勿回覆）」。短訊其後亦有發出英文版本，內容與中文版相同。

《香港01》把短訊上的網址輸入瀏覽器，發現短訊上的網址分別是香港政府「同心抗疫」網頁內的「尚待入院人士須知」，以及衞生防護中心2019冠狀病毒病病人網上申報表格，惟不知該短訊的網址是否真的會連到相關網頁。

有收到短訊的網民表示，由於家人與長者共用同一個電話號碼，但並非一起居住，因此並不知道陽性確診者是誰，「我想問下點樣先查到確診者資料」。有留言建議，她可以前往電子檢測紀錄翻查資料，但網民並沒有樣本瓶的編號，因而無法以電子檢測紀錄檢查資料。

有網民上載圖片，指檢測短訊會由「HKSARG」發出，並附有樣本編號及身份證號碼頭4個位。（facebook「石籬人、石籬事 2018」圖片）

其後有留言指出，即使是「交樽仔」亦都會收到有身份證號碼及樣本號碼的短訊，繼而引起假短訊疑雲，有留言又質疑短訊並非顯示「HKSARG」，所以假短訊的可能性很高。另外有人引用垃圾電話網頁的資料，指有關號碼被列為「詐騙」。

有連登網民早前收到「6978 9120」發出的短訊提醒他確診，但內容較長，而且附有查詢熱線。（連登討論區圖片）

連登討論區則有網民於2月23日貼出截圖，指收到「6978 9120」的短訊提醒他確診，有關訊息列出的2個網址相同，但內容較長，提醒等候送院或隔離設施人士，如有醫療查詢可致電醫管局電話熱線，而家居檢疫人士則可致電民政事務署的「居家抗疫計劃」熱線尋求協助。

歐家榮醫生在疫情記者會上表示，近日留意到市民反映有+852字頭的短訊，疑似是假冒短訊。他回應指有關短訊屬實，由衞生防護中心系統向核酸檢測呈陽性的市民發出，號碼會顯示+852字頭。短訊連結主要讓市民填寫資料，讓中心進行調查，如懷疑真偽，可以直接在電腦或流動裝置的瀏覽器上輸入網址「www.chp.gov.hk/cdpi」。