屙屎屙到幾乎冇命！台男排便困難突倒臥馬桶　專家教做兩件事自救

根據台灣統計，全台每4人就有1人深受便秘所苦，1年可以吞下1億7000萬台幣便祕藥，用量比安眠藥還多，儼然成為新的全台疾病。



當地一名70多歲的長者，不太吃蔬菜水果，平均3天上一次廁所，且至少要蹲半小時以上，某天如廁超過1小時都沒有出來，家人查看赫然發現已經癱軟在馬桶上，趕緊送醫救治，經診斷為急性心肌梗塞，做心導管，通支架後才撿回一命。

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台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在節目《醫師好辣》中提到，這位老先生飲食不均衡，每次大號皆很用力，有天早上在廁所待了1個多小時都沒有動靜，敲門沒也沒有回應，家人開門看到他臉色發白、冒冷汗，躺在馬桶上，表示自己胸悶不舒服，家人覺得不對勁送急診，醫生診斷是急性心肌梗塞。

錢政弘解釋，人在用力的時候，右心室的收縮會增加，舒張時血流會變慢，這時很容易心肌梗塞，尤其老人家用力上廁所更會誘發心肌梗塞。後來當地心臟科醫生幫該患者塞塞劑，可是老先生看到護理師都是年輕女生，對於要光著屁股給別人塞感到很緊張，因此側身塞的時候，屁股就夾得很緊，加上有慢性便秘跟痔瘡，結果一塞就把痔瘡弄破，造成整個床鋪都是血，他見狀嚇到心律不整，血壓開始降低，醫生連忙施打抗心律不整的藥，才慢慢恢復正常。

台醫建議做這兩件事改善便秘

該醫生憂心，「便祕沒有搞好，心臟病很難好」，安排老先生會診腸胃科，建議他短期先吃能讓排便順暢的藥，但最重要的是一定要改變飲食習慣，多補充益生菌也可以幫助改善便秘的情形。

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