15日先屙一次屎！30歲女子求診發現「腸道扭轉」台醫揭恐怖下場

【便祕／腸道扭轉】「便祕」是現代人文明病，根據台灣營養基金會統計，當地有超過525萬人受它所苦。一名30歲台灣女子送到急診時被診斷乙狀結腸破洞，即使經過修補，肚子仍脹痛不適。



當地醫生追問下才發現，她自踏入職場後排便次數逐年遞減，不吃瀉藥15天才會排便一次，漸漸地「腸子越來越笨」進而引起憩室炎、腹膜炎，最後只能靠這一招解決。

【圖輯】30歲台女15日先屙一次屎結果腸子變蠢引發「腸道扭轉」！台醫生靠這招解決（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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台灣外科醫生陳榮堅在《醫師好辣》分享曾收治一名30歲女子，在急症室被診斷為嚴重腹膜炎，肚子裡出現異常空氣與水，在乙狀結腸處破了一個小洞，進行初步縫合並配合手術中大腸鏡，研判是憩室炎破裂所引起，但讓人不解的是，患者才30歲「一個憩室炎怎麼會破掉？」

住院中的女子病況稍穩，但腹脹卻未消，醫生擔心她腹中有膿瘍。陳榮堅一問之下得知，女子20多歲開始工作後，因壓力使得排便狀況越來越糟，常匆忙上廁所，或趕著上班根本沒時間排便，最後導致「腸子越來越笨」不太愛動，只能靠著浣腸劑、瀉藥才能順順拉。

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陳榮堅解釋，有些人被診斷罹患腸躁症，而有的患者遇到精神壓力「腸子反而癱在那邊不動」，稱為大腸無力症，大腸神經元退化，即使再努力便便仍卡關。更慘的是，有一群人會出現一季腸躁症，下一季轉為無力症，形形色色的病況都有。

「這病人撐了兩年多，瀉藥越吃越重，只要不吃瀉藥可以半個月不大便。」提及腸道與水管的差別，陳榮堅分析，水管只要會通就好，然而大腸在體內呈現「ㄇ」字形，所有消化殘餘物得透過腸道蠕動往前，一旦堵住不動，久了恐引發腸道扭轉，女子即因腸道假性阻塞，導致近端較薄的腸子破裂，進而演變為腹膜炎。

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陳榮堅強調，一般而言若遇類似病況的患者，只要將壓力來源去除，大部分人症狀即可獲得改善。但女子就沒那麼幸運了，最後只能進行「大腸次全切除術」，將腸子切除只剩20公分，再用小腸接上，才一解她的問題。

根據台灣三軍總醫院大腸直腸外科衛教資訊指出，「憩室症」指大腸壁上較弱處會有突出蘘狀物，當發炎或穿孔即為憩室炎，會引起腹痛、畏寒、發燒及排便習慣改變。一旦病況嚴重還會引起腹膜炎，造成膀胱、陰道廔管或腸穿孔時就需要緊急手術。

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