如果作為父母你發現自己的子女投身了色情行業，你會支持他／她的決定、竭力反對、還是憤怒至極恨心斷絕聯絡？

外國有一名法律高材生大學時期的兼職竟是AV女優，畢業後更決定不做律師，而是把兼職轉做全職。然而，「紙包唔住火」父母很快發現女兒拍AV的事，作為虔誠天主教徒的他們怒不可遏，立刻斷絕與女兒的聯絡，更缺席她的畢業典禮。沒想到最後結束冷戰的關鍵，全因父母發現背後的一件事實！



（IG@scarlettjonesofficial）

根據英國《Daily Star》的報導，現年25歲的Scarlett Jones在就讀University of Sheffield期間便一直拍AV賺外快，她在 「I Hate Porn」的訪談裏透露了自己從一名法律高材生，轉而發展AV事業的經過。

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「在17歲之前，我每個週末都會和父母到教堂做崇拜，那時的我非常虔誠，深信著性愛要等到結婚後才可以做。」直到她在哲學課拿到A後，受到一位同學的啟發，一起看完一場性愛和脫衣舞show，於是萌生了從事成人工作的想法，更身體力行在學校附近的一家脫衣舞俱樂部開始工作。

（IG@scarlettjonesofficial）

不久，她在俱樂部站穩陣腳後，便轉戰了拍AV和開設自己的OnlyFans頻道。Scarlett表示自己會投身色情行業的原因有一部分是反叛的表現「也許因為我有一對非常嚴格的父母，一開始這也是一種反叛表現，但後來發現自己真的很喜歡它，尤其在脫衣舞俱樂部工作時，那種充滿歡笑和趣味的環境，令我十分嚮往。」

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不過，「紙色唔住火」臨近法律系畢業之時，父母發現了Scarlett Jones從事色情行業賺外快的事實，瞬間令作為虔誠天主教徒的他們怒不可遏，更毅然斷絕彼此間的來往長達半年！「他們沒有來參加我的大學畢業典禮，也有近半年沒有跟我說話，他們真的把我擋在他們的生活之外，實在太瘋狂了！」

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Scarlett Jones訪問中指，後來打破這個隔閡的竟因為父母發現Scarlett的AV工作竟可賺大錢「他們發現我賺了多少錢後，突然又感興趣了。雖然這感覺很不好，但就是發生了。人有時很奇怪，至少我還有我的法律系証書，我亦從不後悔自己選擇了這份職業！」

不過Scarlett表示雖則父母很樂意接受她的慷慨，但依舊對色情事業避而不談，是家人的禁忌話題。「他們一邊裝作若無其事，一邊接受自己的慷慨卻又不問來歷，感覺完全就是雙重標準。」

大家又認為scarlett父母是否真的「見錢開眼」，還是始終一家人所以接受她呢？

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