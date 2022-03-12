驚見情侶同事執房時大戰　仲有15分鐘客人到　酒店職員決定咁做

工作時竟然發現情侶同事在愛愛！台灣有任職酒店的網民發文，說同事之間有1對情侶，平時都沒有什麼問題。不過早前他撞破這對情侶竟然在整理房間時「大戰」，由於該間房在15分鐘後即將有客人要入住，於是他留下紙條，在敲門2下後立即離開，以作提醒。



有酒店員工網民表示，最近發現有情侶同事在工作期間愛愛。（GettyImages）

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樓主在Dcard討論區上發文，自稱是某間酒店的職員。他指酒店一向在下午3時起安排「Check in（入住）」，客人離開後就會整理房間。平時整理房間都只會安排1個人，除非是面積較大的總統套房。不過同事之間卻有1對是情侶，「他們從以前就是黏在一起整理房間，我們也就習慣了，領班、主管們也沒說什麼，反正整理乾淨沒客人投訴就好了」。

日前這對情侶被指派一起去清理房間，由於平時清理中的房間都不會關門，所以他們都沒有關門。不過樓主因為看不到房內有人，於是入內查看，因為再過15分鐘就會有人入住，「我就走進去，一看還真的沒人整理，但浴室燈是開着的，且有1高1矮的黑影在浴室裏面晃動，因為浴室外可以看到裏面的人，只是玻璃門是馬賽克設計」，「聽聲音我很清楚是他們兩個」。

樓主發現房內浴室有2個黑影，憑聲音認出是情侶同事在大戰。（GettyImages）

樓主當下決定寫紙條，內容如下：

那個不好意思打擾兩位，這間房間的客人差不多13:10就會進來了，你們確定還要繼續嗎？我只是好心提醒一下你們不用猜我是誰，你們趕快把房間整理好出來就沒事了不要連累到其他人，要打炮回家打。



樓主將紙條留在浴室門口的地上，敲門兩下之後立即跑出去，「我敲門的時候，浴室裏的聲音瞬間安靜」。他跑出去之後有留在門口旁邊，確定情侶有讀完才走，而且知道情侶有立即開始工作，「因為他們如果沒有在客人入住前整理好，一但被客訴是全體員工受罰」，會被警告或要求寫悔過書。

樓主確認，情侶有立即開始工作，於是離開。示意圖。（GettyImages）

有網民對事件的經過表示好奇，笑言「爽啦，好想看他們的表情」、「這種要全體集合，在浴室門口等完事，看他們走出來才經典啊」、「他們現在應該看到每個同事都覺得尷尬」。不過亦有網民質疑故事全屬虛構，因為客人的入住時間與酒店的登記時間不符，又指樓主在時間緊急之下亦寫了這樣多字的紙條，實在難以置信。

（Dcard討論區）

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