台媽將飯團捏成超逼真蟲蟲　網民一睇嚇到尖叫：小孩會有兒童陰影

有些父母為了改善孩子挑食的問題，會將食物改造成可愛的動物、卡通造型，希望引起孩子注意，改善食慾，近幾年也有不少創意造型食譜在網上流傳。日前有一位媽媽在臉書社團貼出她的造型料理照片，表示自己很用心製作，但孩子卻一口也不吃，網友一看這位媽媽的「得意之作」都嚇呆了，大呼實在「沒食慾」。



原PO在Facebook Group《Costco好市多 商品經驗老實說》分享，表示自家小孩很喜歡吃「韓味不二海苔」包上肉鬆飯糰當作早餐，這天她突發奇想，將飯糰捏成特殊圖案，小孩卻堅決不吃。網友仔細一看才發現，這位媽媽把飯糰捏成一隻隻蠶寶寶的形狀，還用枸杞、芝麻裝飾蠶身，逼真程度百分百，讓許多網友看了毫無食慾。

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此文一出，引來許多網友稱讚這位媽媽手藝驚人，「好噁心喔，但好好笑」、「嚇到吃不下了！嚇飽了」、「是我也吃不下，媽媽不行喔」、「用成這個形狀，真的是難以下嚥」、「也太厲害了，好逼真」、「妳都不吃蠶寶寶，妳小孩會吃？」、「媽咪好勵志喔！正所謂『早起的鳥兒有蟲吃』，小朋友上學早起都嚇醒了」、「好調皮、手又巧」、「這到底是誰敢吃啦，小孩會有陰影」。

不少網友對「韓味不二海苔」讚不絕口，「鹹香鹹香，配飯剛好」、「買了三箱…都沒吃到一口的苦主」、「我小姪女之前很愛吃，說有香香的麻油味」，但也有網友認為這牌海苔太過油膩，「又油又鹹，可能韓國人都吃這個，健康一點的還是Kirkland 的，而且Kirkland每包分裝的份量恰恰好2到3人吃一餐。」

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