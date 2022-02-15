胃脹｜吃飽飯後常有脹氣不適？飯後散步15分鐘3招改善脹氣

每次吃飽的時候都會脹氣，真的讓人很不舒服，脹氣的原因其實有很多種，但一種是外來的空氣、一種是體內產生的氣體。



外來的空氣可能是來自吃飯吃太快，或是邊吃飯邊說話，或是喝了太多碳酸飲料而產氣。 體內產生的氣體，則可能是腸道的壞菌太多、導致消化不良，或是吃太多不好消化的東西，讓食物停在胃裡太久而產生很多氣體，像是糯米、牛奶；或是吃了在消化過程中，本來就會產生很多氣體的食物，像是黃豆、椰菜等。 不過即使吃了這些食物，在飯後做一些相關的運動，也可以幫助改善脹氣的不舒服。

3招幫助改善脹氣不適（按圖👇👇👇）

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一、飯後散步15分鐘

許多人會認為，在飯後應該要坐著休息，避免胃下垂，但其實坐著、腹部擠壓，反而讓腸胃沒辦法好好消化。但其實飯後輕鬆的散步10-15分鐘，更能促進蠕動、幫助消化，而每天固定運動30分鐘，也是刺激腸胃蠕動的方式，增強胃部的消化能力。

二、敲敲後腰，幫助排氣

敲敲後腰，能幫助腸道蠕動，進而排氣。

步驟：

1. 挺直背、坐在椅上，雙手握拳，敲打股溝旁邊的臀部。

2. 慢慢往上，敲打股溝上方的髖骨。

3. 再往上，敲打腰部或是手能到達的範圍，過程中都輕輕的敲就好，不用感覺疼痛。



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三、抱膝排氣式，促進消化

抱膝式也能幫助腸道蠕動，加上膝蓋的壓力，能促進排氣。

步驟：

1. 平躺，將雙膝抱起，維持30秒鐘

2. 將頭抬起，臉往膝蓋靠近，維持10秒

3. 回到平躺姿勢。做3 – 4組。



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