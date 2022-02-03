紫菜醬燒豆腐蓋飯｜無肉一樣好送飯！材料簡單又易煮20分鐘搞掂

如果家裡沒什麼材料，又沒有肉的情況時，介紹你最好搭配米飯的這道食譜，紫菜醬燒豆腐蓋飯！



在一碗熱騰騰的米飯上搭配這道鹹鹹甜甜醬汁的紫菜醬燒燉豆腐，完全不用搭配任何的小菜也可以一樣大快朵頤！馬上來看看這道食譜是怎麼做的吧！

紫菜醬燒燉豆腐蓋飯食譜 - 1人份 - 20分鐘（按圖看清👇👇👇）

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準備材料：

1. 煎豆腐 - 1塊

2. 大片的包飯紫菜 - 2片

3. 澱粉 - 1大勺

4. 米飯 - 1碗

5. 芝麻 - 少許

6. 食用油 - 少許



調味料：

1. 醬油 - 2大勺

2. 料酒 - 1大勺

3. 水 - 2大勺

4. 生薑粉 - 半小勺

5. 白糖 - 半大勺

6. 香油 - 半大勺



步驟：

1. 先在碗裡倒入調味料攪拌均勻。

2. 把豆腐多餘的水分擦乾，然後切1cm的厚度。

3. 大片的紫菜大約折成6小片，然後用紫菜包住豆腐後，前後都要沾上澱粉。

豆腐熱量排行（按圖看清！👇👇👇）

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4. 在平底鍋裡倒入油後，放入豆腐，用小火煎至金黃色。

5. 把攪拌好的調料料（步驟1）倒入平底鍋中，翻轉豆腐兩面都粘附到醬汁，撒上芝麻，燉煮一下就可以熄火了。（因為醬汁很快減少，所以要快速翻轉）

6. 最後把熱騰騰的米飯盛在碗裡，將豆腐整齊地擺放在飯上，把剩下鍋中的醬汁淋在豆腐和飯上就完成了。（你可以加入一些小蔥花，增添色感也可以）

是不是一道很簡單就容易完成的食譜呢？輕鬆搞定又超下飯，沒有肉也可以吃得很香啦！

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