炸雞咬一口「噴出黑色蟲蟲」！英女細思極恐：代表入面仲好多隻…

吃炸雞到一半居然驚見小蟲在爬！日前英國一名茱蒂的女子（Jody Bishop）點了一份知名炸雞店外送，才輕咬一口後，居然發現有條活生生的小蟲在蠕動，嚇得她立刻跑到廁所吐掉，但全身感到相當不適，事後取得店家退款，但她認為應有更多賠償責任。



根據《鏡報》報導，茱蒂和丈夫日前想在家度過一個舒服的夜晚，特別叫附近知名炸雞店外送，夫妻倆點了2份炸雞、2塊雞塊和2塊魚片，餐點到後茱蒂迫不及待先咬一口嘗鮮，接著就去準備飲料要好好享受這頓美食，殊不知回來的時候，居然看到剛咬過的雞翅上，有隻小蟲不斷的在盤子上蠕動，嚇得她不知所措。

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茱蒂表示，那個畫面那可怕了，「一想到那塊雞肉剛在我嘴裡，天知道裡面還有多少」，就算她立即停止食用，全身還是感覺到不適，導致她必須跑到廁所嘔吐，並透露自己其實很不開心，「不敢相信發生這種事」。

後來茱蒂聯繫該炸雞店，並告知事情的原委，店家立即退款給他們，不過她覺得店家應該要有更多的賠償與責任。茱蒂並表示「在食物中發現這樣的東西真是太可怕，全身感到非常噁心，怎麼能提供顧客這種東西」。

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