讓腸胃動起來｜時而腹瀉時而便秘　即睇腸躁症5大症狀及改善方法

腸躁症（激躁症）的類型可分為「腹瀉型」、「便祕型」、「混合型」和「不確定型」四種類型，其中以腹瀉型佔比最多，不確定型最少。台灣扶原中醫體系總院長郭大維及資深醫藥記者王瑞玲共同出版《讓腸胃動起來 》書中就提到一段故事，敘述一名房仲（地產）業務員，雖然入職才短短半年的時間在工作上就有相當優異的成績，可是這份工作的緊張、高壓，讓他的腸胃出問題！經常飯吃到一半就跑去廁所大便，或是在會議前又要跑好次的廁所，時而拉、時而便祕（即「便秘」），不時腸子裡總有過多的脹氣讓他不舒服，要不就是肚子一直有腸鳴聲。很多人以為是他常肚子餓，但這種情況實在讓他感到困擾，檢查後正是典型的大腸激躁症。



持續12週反覆出現彤`腹部不適便可能患腸易激症。（GettyImage）

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郭大維指出，大腸激躁症是以反覆腹痛、腹脹、排便習慣改變為主要臨床表現的腸道功能紊亂性疾病。基本上只要在過去12個月，至少有12周或超過12周感到腹部不適，反覆出現以下症狀，即可判斷患者可能得了大腸激躁症，大腸激躁症症狀：

1.頻繁出現腹痛或脹氣，但排便後即可改善。

2.排便次數改變，一周便祕次數超過3次，或是一天腹瀉多過3次。

3.大便形態改變，可能出現硬塊、軟便或水便。

4.排便的情況改變，患者可能需要很用力排便，或是排便時常有急迫感或常覺得排不乾淨。

5.糞便容易出現如鼻涕狀的黏液，或是解出黏液狀的糞便。

台灣腸躁症，女高於男



目前在台灣發生腸躁症的比例將近20％，且女性發作率高於男性。依《中西醫病名對照大辭典》中，腸躁症並無直接中醫病名對應，但可將腸躁症的「腹痛、腹部不適」等症狀歸為「腹痛」範疇。將「大便糞質清稀」症狀歸為「泄瀉」；將「排便困難、糞便乾結」歸為「便祕」範疇。中醫把腸躁症分為六個證型，分別為：「脾虛濕阻」、「脾腎陽虛」、「脾胃濕熱」、「肝鬱脾虛」、「腸道燥熱」、「肝鬱氣滯」。前四種證型的患者，主要表現為腹瀉和腹部不適，後兩種證型的患者主要表現為便祕。

在門診遇到的患者，絕大多數屬於「肝氣犯脾，土虛木乘」的肝鬱脾虛型，根據中醫的理論，肝脾二臟，相制相成，五行中肝屬「木」，生理功能方面肝又主「藏血」，體陰而用陽，喜條達而主疏泄，可調暢全身上下的氣機，肝氣的暢達與否，直接影響脾胃消化吸收及運化水濕的功能。五行中脾屬「土」，為氣血化生之源，主清氣升清而可運化水濕。換句話說，體質偏於脾虛者，本身腸胃功能不好，若受到情緒的波動或工作壓力影響，就容易造成肝失疏泄而影響脾胃功能，也因此會有反覆腹瀉或便祕的情形發生。

患者少吃刺激腸胃的食物，如酒和含咖啡因的飲品，或大蒜與洋蔥。（資料圖片）

日常飲食習慣的保養



中醫認為肝主神經，肝的疏泄功能失調影響脾、胃、大腸、小腸的運化。平時腸胃功能消化不好的人，更易受環境、情緒等因素影響，所以要先強健脾胃的功能。

1.少吃刺激腸胃的食物，例如：酒和含咖啡因的飲品或大蒜與洋蔥。

2.少吃易產氣的食物，例如：牛奶、乳酪、碳酸飲料與各種豆類製品。

3.少吃不易消化的食物，如糯米類。

4.腹瀉型患者少吃高纖、有潤腸效果的食物及寒涼瓜果，如筍、黑白木耳、秋葵、鳳梨、木瓜、火龍果、奇異果等，反之便祕者倒是可以多攝取這些食物。

5.應避免過冷、過熱兩種極端溫度的食物。

由於壓力與腸道的蠕動有密切關係，若每天都工作生活在高壓的環境者，更容易罹患大腸激躁症。經常需要加班的上班族，應適當的舒緩身心，養成每日運動的習慣，才能讓腸道不致太過於活躍、不安。

（以上是《讓腸胃動起來：暖男中醫師教你順時養生術+養腸操，遠離胃痛、腹脹、便祕土、食慾不振》的內容節錄）



書名：《讓腸胃動起來：暖男中醫師教你順時養生術+養腸操，遠離胃痛、腹脹、便祕土、食慾不振》，作者：郭大維、王瑞玲（時報出版提供）

作者：郭大維

現任扶原中醫體系總院長、中國醫藥大學中醫所醫學博士研究

王瑞玲

資深醫藥、美食記者，擁有25 年以上的醫藥採訪經驗

出版社：時報出版