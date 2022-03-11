醫護嘆全組剩4人返工　為照顧病人同染疫　反遭家屬罵黑心：抵死

第五波疫情確診人數已超過60萬，公立醫院「爆煲」。有醫護發文大吐苦水，指由於陸續有職員確診或需隔離，全組17人只剩下4人「無限輪迴咁返工」，但病人家屬卻毫不體諒，不但瘋狂致電護士室查詢或質問治療安排，得悉有醫護染疫更揶揄「抵死」、「黑護」，更有人怒罵他們傳染院友，直言「每日收工都虛脫，但得到啲咁嘅待遇真心灰晒」。



第五波疫情確診人數屢創新高，公立醫院「爆煲」。（資料圖片）

該醫護人員投稿至facebook專頁「公務員secrets」表示，由第五波疫情開始，同事已陸陸續續因確診或密切接觸而沒有上班，全組17人只剩下4人「無限輪迴咁返工」，但病人家屬這期間仍不斷致電護士室電話，「有啲香港人每1個鐘打嚟問情況，叫我哋幫院友叉電話，提佢飲水等雞毛蒜皮事情」，亦有人粗口怒罵，「一定係我哋傳染到院友，亦質疑職員陽性都返工，覺得我哋無良心」，但事實上他們每日上班前都要快速檢測陰性才出門。

帖文指，日前有名年老患者送院20小時才上到病房，3名職員不顧肚餓輪班陪伴，翌日其中2人快測呈陽性，家屬還致電「鬧爆我哋點解要佢媽喺A&E（急症室）等咁耐，搞到佢冇事都變有事」，還揶揄醫護中招抵死，「係黑護、黑心所以中咗」。

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該醫護最後慨嘆，全部職員都捱苦頂下去，「個個收工先發現全日只飲過幾啖水，飯都無時間食，尿都無屙過」，每日放工都處於虛脫狀態，卻得到如此待遇，「真心灰晒」。

網民看到帖文都紛紛留言打氣，感謝醫護仍堅守崗位，「辛苦晒你哋，無言感激，願你們平安」、「香港唔值得你地咁付出，由其係一班唔珍惜同體諒同黑心嘅人，但都多謝你哋依然堅持」，又呼籲大眾少一點自私，「市民照顧好自己就係減輕負擔」。