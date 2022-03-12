外送員最討厭送餐到哪裏？　同行一致認同：不接電話又不準時接餐

近年外送平台迅速竄紅，幾乎人人都曾使用過外送服務，Facebook上也興起不少外送員社團，抱怨送餐時的大小事情。早前一位外送員在Facebook發文，指責另一位外送員沒有責任心，將餐點隨意丟在路上就離開了，沒有轉交給消費者，引起網友熱議。



不少外送員認為，送餐到學校是一件很麻煩的事：（按圖了解）

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事主在群組「外送員的奇聞怪事」指稱，他早前送餐時看見一位外送員將餐點直接丟在師大附中東側門的圍牆外，人就離開了，事後點餐的學生出現，一直找不到餐點，「還是在場外送員發現，幫忙轉交消費者」，讓他直呼這位外送員太過份了。

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此文一出，引起許多外送同行熱烈討論，有一派人認為，接外送單遇到送餐地點是學校通常很麻煩，因為學生正在上課，沒辦法隨時取餐，所以通常會訂購「預定單」，也就是指定時間取餐，但若外送員提早到達，就需要等候學生拿餐，容易拖延到後續送餐。

許多曾送過學校的外送員紛紛表示：

．「11:30的單，送達後，上課不能接電話，回報系統又被說是預定單要等到12:00下課…沒有人願意這樣等」

．「學校不開放外送區、學生又不準時出來拿，時間到了，放著走人有啥問題」

．「學生單永遠是最讓人厭惡的」

．「我送大學生的餐點，10次有9次都要等上十分鐘起跳」



有人建議，學校應設置取餐區，才不會讓學生取餐、外送員送餐不方便，「學生電話不接，學校又不開放外送桌，要放哪」，但對於這名外送員的行為也有人認為不妥：

．「個案…經驗不足又不耐煩的夥伴」

．「只能跟同學呼籲千萬不要用信用卡單啊，用信用卡就會遇到這種把你餐點丟地上的垃圾外送員」

．「大多都是學校、工廠或大社區，遇到剛跑單的菜鳥外地外送員、以及老油條不願意進去的外送員，下場就會很慘」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】