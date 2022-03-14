堂食收緊至1人？林鄭咁樣回應：目前無考慮再加辣　網民憂倒閉潮

【堂食／收緊】本港第五波疫情仍高位徘徊，今日（3月14日）有報道指，港府不排除會進一步收緊社交距離措施，將堂食人數限制由每枱2人減至1人。特首林鄭月娥早上於疫情記者會回應，強調「目前無諗緊再加辣社交距離措施」，不會貿然再推出社交距離措施，惟重申現時並非放鬆時候，即使有抗疫疲勞亦要忍耐。

消息一出引來網民熱論，不少網民憂慮如果堂食等社交距離措施再加辣，會進一步觸發倒閉潮，也有網民認為應更果斷，「深圳教你咩叫快狠準」、「不如禁晒堂食把啦」。



特首林鄭月娥強調「目前無諗緊再加辣社交距離措施」，不會貿然再推出社交距離措施。（資料圖片）

特首林鄭月娥早上在疫情記者會上表示，每一次用什麼手段都要汲取教訓及視乎疫情，強調「目前無諗緊再加辣社交距離措施」。她指出，現時社交距離措施已是兩年多以來最嚴格，「我都要考慮考慮全社會接受程度，及市民接受程度，不會貿貿然再推出社交距離措施」。

林鄭月娥重申，現在不是放鬆時候，懇請市民忍耐，減少聚會，減少外出。（資料圖片）

不過林鄭月娥重申，現在不是放鬆時候，「雖然數字好似稍為平穩，但未到放鬆時候，即使市民已有抗疫疲勞，都懇請大家忍耐，減少聚會，減少外出，早日成功抗擊疫情」。

林鄭月娥言論引來網民熱論，憂慮若政府真的再收緊堂食，會進一步觸發倒閉潮，「慘了」、「1人堂食仲有餐廳做堂食咩？」、「仲可以點樣加辣？」。也有網民認為港府推出抗疫措施認為應更果斷，「深圳教你咩叫快狠準」、「不如禁晒堂食把啦」。