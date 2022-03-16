驚嚇！到朋友家送物資　男生借用廁所照鏡疑撞鬼　網民質疑作故仔

世上是否有鬼神？至今仍未有實在定論，故不少人認為「信則有，不信則無」。有港男於討論區發文，表示日前上門送物資給朋友，其間借用廁所洗臉及換口罩，但當他望向鏡子卻發現超詭異的景象，鏡中的自己正笑着，但他當刻明明沒有笑，嚇得他「成身起晒雞皮」，更發誓以後絕對不會再借用該名朋友的廁所。



有港男於討論區發文表示，日前在朋友家中借用廁所，他望向鏡子卻發現超詭異的景象，鏡中的自己正笑着，但他當刻明明沒有笑，嚇得他「成身起晒雞皮」。（《女神降臨》劇照）

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該名港男於香港討論區以「朋友屋企塊鏡有啲古怪」為題發文，表示日前上門送物資給朋友並借用廁所，進去當刻已覺得「特別凍，有陣寒氣咁」，其後他打算洗個臉、換口罩再出去，當他對着鏡子整理頭髮時，赫然發現鏡子照出現恐怖景象。

樓主指出，鏡中的他正笑着，還笑得很詭異，但明明他當刻並沒有笑，「我嚇到成個人退後咗一步，成身起晒雞皮」，隨後他再看向鏡子，又好像變回正常。他說，打這則帖文的時候，他整個人都有點「打冷震」，更發誓日後絕對不會再借用該名朋友的廁所。

有網民留言表示，「鏡不嬲都會招陰，加埋依家啲樓宇設計全部黑廁，有污糟嘢有幾出奇？」、「咁恐怖，同你朋友講聲好啲喎」。由於樓主的描述太詭異，有人並不相信，認為是作故仔，「你都幾吹得」、「作得幾好」。

有網民指出不應迷信有鬼及自己嚇自己，認為真相只是「開咗冷氣」、「試多次睇下有冇眼花啦，乜都驚唔去求實」、「有冇飲酒、食藥？眼瞓？會唔會眼花？」、「俾自己嚇倒，最大敵人便是自己」。

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