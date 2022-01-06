細思極恐｜慘被「鹹濕鬼」床上蹂躪　原來全因朋友偷偷做過這件事

事情都處理好了，才敢說給大家聽……到現在都還怕怕的。



文：李姿綺（分享於靈異公社）

煙花今年在高雄舉辦，身為高雄人的我，當然約了好幾位朋友在下午時，一同前往柴山的忠烈祠樓梯卡位。

下午三點多，我和朋友們到達忠烈祠樓梯時就好多人了，所以我們只好往上找位子，差幾階樓梯就到忠烈祠前廣場，才找到空位供我們幾人坐下，當時我不知怎麼了，有種不敢往後看的感覺，甚至叫朋友分成兩排坐我後面。

因為煙花在晚上才會施放，所以大家就玩手機、打電玩、玩撲克牌來抵掉等待時間。我因為有帶平板，當時太專心在看影片，根本沒注意到身後有幾位朋友曾離開位子過……

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等了許久，終於到了煙花施放的時間點了，當下人超級多，我們甚至要站起來才看的到煙花，明明人擠人的場所，我應該要覺得悶熱，但我在煙花施放這半小時期間，覺得周圍的氣溫變的好冷好冷，讓我頻發抖，潛意識又再次告訴自己不能往後看。在煙花秀結束後，身旁的朋友（小甯）看我臉色不太好，就提議先去她家吃個熱食休息一會兒在回家。因小甯就住在山下不遠處，所以大家都同意前往。一到小甯家，喝了熱牛奶我就說我想睡一下，直接走到小甯房間休息，小甯看我臉色蒼白怕會出意外，所以就讓房門留個縫。我躺下沒多久，就聽到前面客廳開始鬧說要玩三缺一了，客廳的吵鬧聲讓我無法好好入睡，但因為真的很睏，也懶的起身去把門關好。

不知過了多久，因感到寒冷而睜開眼，整個身體縮進棉被裡，透過棉被縫，看到門縫好像站著一個人，我以為是朋友，就沒去在意，閉眼繼續睡。當我閉眼後，聽到房門慢慢被推開的聲音，那聲音讓我起雞皮疙瘩，我很不悅的說著：「別來吵我！」繼開門聲後，出現了腳步聲，往我的方向走來，停在我的床邊，還發出笑聲，我從棉被縫看，是一雙沒穿鞋的腳。因客廳還是有朋友的吵鬧聲，我直接就罵出口說：「你們別鬧了哦！嚇人很好玩嗎？」小甯直接就跑來房間，問我怎麼了，我把剛才房間裡的情況告訴小甯，但小甯說當時只有我在房間休息，其他人都在前面客廳玩麻將看電視。我自己則半信半疑，只是因為真的覺得冷，就一直窩在棉被裡不肯下床。

過了一會兒，客廳就僅剩電視聲，我又聽到開門聲，然後就有人直接在我的旁邊躺下了，那感覺很明顯，旁邊的床就是陷下去了，我以為是小甯回來自己房間睡，就馬上側躺沒有睜眼看。過了幾分鐘，出現一股寒氣讓我直發抖，感覺就像是在我身邊放了一塊大冰磚，我轉身跟小甯說好冷，卻沒看到有人躺在我身邊。過沒多久，我覺得不對勁了，那股寒氣開始在我身體上游走，像有一隻冰冷的手，在我的身上摸來摸去，而我想起身來確認卻無法睜開眼，身體無法動彈。接著聽到一聲說：「你想看到我嗎？」接下來，我的眼皮被很冰的手指給硬撐開了，過了幾秒，半透明淡綠色的影子，慢慢的浮現在我眼前，一個沒有眼珠一直在笑的影子跟我面對面，我想大叫卻叫不出聲，只能任由那一隻冰冷的手，在我的身上摸來摸去。正當那淡綠色的影子快跟我身體重疊時，我的手機鈴聲響了，那淡綠色影子隨及消失不見，是媽媽打來的鈴聲解救了我。

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我立刻彈起身，沒穿鞋就往客廳跑，邊跑邊叫，不小心把朋友的包包給撞到地上，讓我發現了玩碟仙的道具，而且是使用過的。我當下極度不爽的問朋友們，怎麼會出現這種東西？朋友才坦承的說，在等待煙花期間，晚上六點多，他們跑到忠烈祠前廣場玩了「碟仙」，只為了問男女感情問題，當時其中一人的手，因手機響了而有離手，雖然馬上把手指放回碟子上請碟仙歸位，但他們也不確定是否有請回去，因害怕就把碟仙道具塞進包包，回到坐位上等放煙花，沒人再提有玩碟仙這件事。

聽完朋友的講述，我知道剛才我在小甯房間發生的事，應該和朋友玩了碟仙有關係，但又不敢冒險的透過玩碟仙，來確認遇到的淡綠色影子是誰，而我也怕會把衪帶回家，只好整晚都待在小甯家，等到早上去宮廟收驚。收驚完才知，朋友們玩碟仙時，招到一名「色鬼」，就算當時有如實的請碟仙歸位，衪也不會真的就如此作罷，只因我的敏感體質容易吸引，又是女孩子，因而先找上了我，宮廟的師父嘆氣的說，遇到色鬼通常都不好處理。事後得知玩碟仙的那幾位朋友怕出問題，事先準備了平安符，在玩碟仙的當下把平安符拿掉，事後怕沒成功請碟仙歸位，馬上把平安符戴上來避災，吵鬧的玩三缺一是為了壯膽。我因朋友們自私的行為，和她們冷戰了一段時間。

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