香港四大鬼域之首！新娘潭的三個都市傳說　探靈直播畫面毛骨悚然

香港的靈異故事很多，很可能是與過去的戰爭歷史有關，加上一些人為的意外，所以才遺留下這些茶餘飯後的話題。而新娘潭曾經出現在多部電影與電視劇中，如：《九月初九新娘潭》和《十二傳說》等等，這是因為這裡是香港最猛鬼的地方之一。



在近這幾年，新娘潭路就發生了許多嚴重的車禍，死傷眾多，讓新娘潭的靈異故事再次流傳。新娘潭路不但轉彎處多，加上路又窄所以成為許多飛車族夜晚飛車的好地方。除了經常發生車禍，自殺與溺斃事件也時有所聞。根據報導，過去這麼多年在這一帶死亡的人數超過30人，相比其他地點，所以才成為四大鬼域之首。

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關於新娘潭這個名字由來其實有著三個說法。第一個說法是指在多年前有4名轎夫從烏蛟騰抬著一名新娘到鹿頸，在路途中經過新娘潭的時候，其中一名轎夫一時腳滑，結果卻連人帶轎一起掉進瀑布下的水潭並溺斃了，所以就有了新娘潭這個名字。

第二個說法則是相傳一名轎夫與新娘是一對戀人，兩人因為戀情不被認同所以一起在瀑布這裡殉情。第三個說法有指新娘是被逼出嫁的，當轎夫路經水潭的時候，突然從轎子沖出來跳進潭水自殺。

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雖然三個版本有點出入，但共同點則是三個版本都出現的新娘都是含恨溺斃，這也讓許多人相信這裡有著很重的怨氣。隨著越來越多的命案發生，就開始延伸了冤魂找替身的說法，讓許多喜歡靈探的朋友都來這裡走一輪，希望有機會遇到那謠傳中的新娘。

在2020年曾有兩名香港YouTuber前去新娘潭進行探靈直播，結果還真的成功拍攝到靈異畫面，讓許多看直播的網友都感到毛骨悚然。當兩名YouTuber經過一片竹林的時候，拿在手上的靈探機突然傳出一陣女人笑聲，就連觀眾們都聽到那段笑聲。其中一名YouTuber之後覺得身體異常疲累，背後還出現莫名的傷痕，所以兩人回家後還前去紙紮店『查日腳』（通勝裡的一章）。老闆根據其出世年月日查到他遇到了吊死鬼，所以身體會出現狀況。隨後，他們倆也跟著紙紮老闆的說法進行儀式解決問題。

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對於那些有陰陽眼的人來說，這個地方實在是詭異也不會再去第二次。曾經到過該處的人覺得在叢林中有著無數的眼睛在瞪視著，讓人覺得毛毛的。最讓人覺得詭異的是，在秋天應該落葉的時候卻有棵樹開滿了花，但竟然沒有小鳥在該處停留，莫非是動物們都覺得不舒服？

新娘潭這個地方其實真的異常的漂亮，但其背後的傳說與各種靈異事件實在是讓人感到毛骨悚然，所以要去那裡還是要三思啊！

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