超噁心！台男搭飛機頭部被騷癢4小時「轉頭驚見巨蟲」真相超搞笑

近日，一名台灣男網友表示他凌晨搭乘美國國內航線班機，一上飛機就睡覺，但半夢半醒間卻感覺頭皮發癢，像是「有蟲在爬」，而該名網友也將照片po上網，笑翻一班網友。



該名台灣男網友在Dcard上分享，當時他搭乘美國飛國內線的凌晨航班，一上飛機就打算好好睡覺，不料睡到一半卻感覺頭很癢，像是有蟲在爬，但由於睡得很熟，便扭一扭、抖一抖頭後，以為蟲走了，就繼續睡。

【圖輯】男網友：「好癢好癢…」轉頭一看驚見巨型鍬形蟲 真相超搞笑（點圖放大原PO怎麼說👇👇👇）

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該網友接著說，大約過了半小時，第二波的頭癢感覺又來了，但這次他感覺不太像是蟲，反而更像是有人拿羽毛或葉子在搔他的頭頂，一股麻癢的感覺竄進骨子裡。礙於他睡得很深，當下腦子迷迷糊糊地在猜測到底是什麼東西，難道是長頭蝨？或是因為前天熬夜沒睡，但熬夜會頭癢嗎？當時他就這樣不斷在腦海裡胡亂猜想。

然而，冥冥之中原po像是收到指示叫他轉頭往回看，為了不引起大家注意，他默默先用餘光瞥過周遭，確定大家都在睡覺或做自己的事情後，接著才深呼吸一口氣，壓低身體慢慢回頭。

不過，他的視角卻被椅背擋住看不見，只看見椅子頂部有一坨像是蜘蛛腳的東西在那晃來晃去，一開始他還反應不過來，過了一陣子才驚覺原來是後座的人綁髒辮，因為身體往前傾，所以辮子一直搔到他的頭。

男網友表示，他領悟到真相時心靈嚴重被衝擊，雖然知道不是皮膚病鬆一口氣，但真的感覺超級噁心，而且也不知道怎麼反應，「難道要轉過去跟他說，欸先生，你的頭髮一直搔到我的頭，很癢欸」，於是他整趟旅程只好煎熬地低著頭躲避傷害，原po還笑說「這是頭髮，不說我還以為是鍬形蟲」。

文章一出，網友們紛紛笑翻留言，「超好笑，第一次看到這種像梅杜莎的髒辮」、「我還以為顯微鏡下的微生物」、「超級好笑，我以為是樹根倒插」、「很像甲蟲的角」、「之前我也在飛機上遇過類似髮型的黑人，只是他睡覺頭髮是往走道倒，結果頭髮一直被走道上的人撞到 ，後來就看到他在頭上套了一個塑膠袋」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】