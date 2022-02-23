美聯社記者多國語言「六聲道」直播爆紅　女網民紛稱戀愛了

烏克蘭與俄羅斯之間戰雲密布，成為各國媒體關注焦點。美聯社記者克勞瑟（Philip Crowther）近日在烏國首都基輔進行現場連線時，先後用6種不同語言報新聞。他將畫面剪輯與合併後上傳推特，隨即在網絡爆紅。



《每日郵報》報道，今年41歲的克勞瑟出生於盧森堡，父親是英國人、母親是德國人。根據領英上的簡歷，他曾短暫任職於烏拉圭《國家報》（El Pais Uruguay），並在《France 24》頻道擔任記者與主播，於2011年改往美國華府發展，曾任《France 24》白宮特派記者，並以自由特派記者身分效力於法國國際廣播電台（RFI）及盧森堡公共服務廣播電台《radio 100,7》，2019年3月起擔任美聯社國際加盟記者（International Affiliate Reporter）。

通曉多種語言的克勞瑟最近一直在基輔，為世界各地的新聞台報導烏俄局勢發展。從克勞瑟在自己Twitter發布的一分鐘新聞畫面影片可見，他以基輔自由廣場（Freedom Square）為背景，用英語、盧森堡語、西班牙語、葡萄牙語、法語和德語進行現場新聞播報。

克勞瑟上傳的影片為他贏得大批新粉絲，觀看數至23日中午接近1800萬，轉推次數達4.1萬，並有15.6萬網友點讚，還有超過4500則留言。眾多網友對克勞瑟能流利說出那麼多種語言大為嘆服，留言稱「驚人」、「真的太棒了」、「這傢伙可能是某種兼職超級間諜」、「應該拿6分薪水」及「好啦，盧森堡語只是在炫耀」。

這一隻影片據報也為克勞瑟贏得一批女粉絲，各國網友紛紛用母語大呼戀愛了：「天哪，這男人結婚了沒？如果他單身，我能在哪遞出申請表？」

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