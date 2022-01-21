美國女記者直播遇意外　被車撞至飛出鏡頭外　反應超敬業網民勁讚

美國賓夕法尼亞州一名記者日前在直播過程中，竟意外遭一輛汽車從後方撞上，不只把她整個人撞飛到鏡頭外，連架設在一旁的攝影機也傾倒在地。所幸她並沒有受到嚴重傷害，不斷對着麥克風大喊「我沒事！」，還自爆這是自己最後一週上班，沒想到遇上這種事。



綜合外媒報道，當地時間19日晚間11點左右，尤爾葛（Tori Yorgey）正獨自在西維珍尼亞州，與棚內主播連線，直播當地天氣不佳和水管破裂導致路面大積水的新聞事件，不料後方一輛汽車突然將她撞倒在地。

被車撞倒還立即繼續報道 敬業態度獲網讚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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根據直播畫面顯示，尤爾葛在被撞出境頭外後，嚇得大喊「我的天哪！」，並馬上對著麥克風表示，「我剛被車撞了，但我沒事」，隨後扶起攝影機重新站回鏡頭前。肇事的女車主也立刻下車確認狀況，語氣聽起來非常慌張，不過尤爾葛則冷靜地表示，她沒有受傷，「妳沒事！我也沒事！」。尤爾葛還忍不住笑着自爆，「我大學的時候也像這樣被車撞過」，並表示這是她最後一個禮拜工作，結果就發生這種事。

尤爾葛也透過Twitter發文感謝大家關心，重申她沒事。同時也透露，事情發生當下，棚內的主播其實看不到她的畫面，因此不知道她發生什麼事，事後也在第一時間打電話關心她。

這段畫面播出後引發大批網友關注，有人大讚尤爾葛非常敬業。但也有人點出，這起事件正是記者在新聞現場缺乏足夠「安全性」的例子之一，強調不應該讓記者在沒有攝影師或旁人協助的情況下，單獨進行播報。

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