溫度計折成「36.8度」更好用？日網民「無用發明」超實用被讚天才

肺炎疫情期間，許多家庭都會常備溫度計，隨時檢測自己的健康狀況。
一般測量腋溫的溫度計，大都設計為長型的，但最近一位日本網友，就提出另一種溫度計的設計方式，引起許多討論。
【圖輯】網民：這絕對該商品化！點圖放大看溫度計折成「36.8度」為何更好用👇👇👇
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根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「Monyaizumi」近來分享，表示他試著製作了一個曲斜「36.8度」的溫度計，而36.8除了能代表發燒基準之外，透過這樣的角度，在實際測體溫時也能更為方便使用。
Monyaizumi指出，根據溫度計製造廠商的說明，測量腋溫時最合適的角度，本來就在30至45度之間。因此他選用36.8度的設計，使用上能夠更為直觀，讓沒有醫療背景的一般人也能自然調整到正確角度。雖然還有一些細節需要調整，但希望以後的溫度計，能夠朝著這樣的設計發展。
網友們也紛紛贊同，表示「這絕對該商品化」、「你是天才嗎」、「溫度和角度都有涵意呢」、「醫療現場應該要引進」、「簡單又實用的點子」、「好想要喔、不然幫小孩子量溫度都超麻煩的」、「確實沒有一定得做出直線的必要」、「該申請專利啦」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】