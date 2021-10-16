研發機械臂助殘障同學　中六女生創新科技大賽奪冠：成本500元

中六生因就讀的學校有同學右手有缺陷，無法控制手指及肌肉，生活有諸多不便。見坊間機械臂不靈活且價格較高，便膽粗粗想要研發一款新義肢希望幫助同學。歷時三年，當中更在特殊學校試用，終於設計出一款無需用電、防水及有熱感偵測的成品，可以用手指拿起一枚一毫子硬幣。參與設計研發的張鉞烔同學透露，這款機械手臂成本非常便宜，僅需要500元。



社會上有不少手臂殘障人士，有些需要神經系統操控。張鉞烔說這些設計不太適合用於其右手無法操控手指和手腕肌肉的同學，因此在3年前她和師姐一起開始嘗試研究一款靈活使用的機械臂。

經歷了3年的時間，自己畫圖紙、切割器材配件，組裝更新，他們從第一代手臂升級到更靈活的第二代的手臂。新設計成本低、無需用電，有熱敏感應，而且精緻程度十分高，非常輕易就可以從桌面拿起一枚一毫子的硬幣。張透露，設計時一直保持開放態度，讓當事人提意見，亦曾經在特殊學校試用，也收穫了不少改進意見，「手腕可以轉動，手指也更靈活，材質也根據大家意見選了輕身的碳鉛材料。成本才500元。」

今年9歲的小四生潘護生也是小小發明家。他本身性格羞澀內向，不過和同學講起科技創意總是十分投入。有不少奇思妙想。有一日他見到拾荒婆婆收集垃圾時留下一地污水，便打算研究一款可移動的垃圾焚化爐。

用了一個月時間，他畫出了圖紙，長寬、重量、照明部件一應俱全。圖紙將內部的結構也描繪仔細。潘的父親說，本以為自己可以教導小朋友許多東西，沒想到兒子在網上學習得更多，「我可能已經不夠update，所以多了聆聽，放低了自己。」

張同學和潘同學分別是「STEM-Up 香港創新科技大賽」高中組冠軍及初小組（創意設計書）冠軍。

張鉞烔透露，這款機械手臂成本非常便宜，只需約500元。 （袁澍攝）

少年警訊首度主辦「STEM-Up 香港創新科技大賽」，警務處處長蕭澤頤今日（16日）出席活動，指少年警訊培育青年領袖和滅罪夥伴，今年推出加強少年警訊形象的新策略，除了守法自律元素，亦會培養青少年的多元視野和創新思維。蕭澤頤指，警務處亦會力求創新，有信心香港能夠繼續成為全球其中一個最安全穩定的城市。

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「STEM-Up 香港創新科技大賽」範疇圍繞「智慧城市」概念，比賽主題包括「出行」、「生活」、「環境」及「經濟」等，參賽者須提出創新可行的方案概念，少年警訊流動應用程式（JPC App）將設電子工作坊，講解香港、內地及國際趨勢等。比賽是首次舉辦，吸引了1000名學生和160間學校報名參加。