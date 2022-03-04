【解夢】有接觸日本文化的朋友，很常出現的話題便是「初夢」了！初夢最好的吉兆依序是：一富士二老鷹三茄子，這是怎麼來的呢？據說將戶時代最古老的一個富士講 (一種宗教組織) 之一的駒込富士神社 (位於東京都文京區) 周圍有個鷹匠屋敷 (現在的駒込醫院)，駒込茄子是當地的名產，當時有一句川柳是這麼說的：駒込是一富士二鷹三茄子。



除此之外，還有許多說法來解釋這三個吉兆，但如果沒有夢到任何一個，初夢就這麼沒了嗎？其實日本坊間還有很多初夢的解夢說法，大家不妨當作是文化交流看一下吧！

【圖輯】點圖放大看「8個常見夢境」反映什麼👇👇👇

+ 4

幸福或開心的夢

幸福或開心的夢，不論在何處都是象徵將會有好事、令人開心的事情即將到來。

有趣或令人莞爾的夢

這樣的夢顯示你對現在的日常並不滿足，對未來抱持著希望，如果笑著的是自己，表示對自己有著相當的自信。

生氣的夢

生氣的自己是代表力量正盛的狀態，即使是困難的事情也能因為擁有滿滿能量而能順利解決。

訝異、驚嚇的夢

這代表可能會發生預料外的事情，事情大小將與夢中訝異、驚嚇的程度相同，如果迎接的是好事的話，將會是一個好兆頭。

【相關圖輯】解夢｜5個曖昧夢境反映愛情觀 夢見這場景代表桃花旺？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

感到悲傷、困苦、艱辛的夢

悲傷代表你潛意識中感知到的危機感，可能未來你迎接會使你感到不安的新的變化，可能是新的工作或者是新的地方等等全新變化。

感到可怕、不舒服、陰暗的夢

這表示現在自己正處於現實中最不好的狀態，但接下來將會往好的方向前進。

忙碌、疲憊、有壓力的夢

這是身心都相當疲憊的警訊，是容易生病或受傷的狀態，請好好休息。

無聊、無所事事的夢

這是感覺每天的生活都十分單調的反應，如果是無所事事卻感覺開心的情況，那樣的狀態很有可能會發生在現實中，而如果無所事事卻沒幹勁的話，或許是希望取得新的機會、機運的意思。

比起藉由夢的提示來確認自己的狀態，更重要的是要保持樂觀積極的心情，讓我們今年一起加油吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】