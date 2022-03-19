大家會在意自己在異性眼中有甚麽不自知的潛在魅力嗎？日本網站《恋愛jp》最近分享了一個心理測驗，只需要從四樣物件中你覺得最能象徵幸運的東西，就能看出你的隱藏魅力。有興趣的大家快點往下看試試吧！



（網站《恋愛jp》截圖）

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【問題】圖中最能象徵幸運的東西是哪一樣？

【A】馬蹄鐡

【B】四葉草

【C】瓢蟲

【D】銀匙羹

👇👇👇點圖看你的潛在魅力👇👇👇

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【A】馬蹄鐡 —— 慎重、有計劃性

你慎重又經常準備周到的性格，經常幫助到身邊的人。但你本人可能會因覺得自己過分慎重而自卑，不妨試試將自己的想法扭轉。將慎重看成長處之一，便可以將自己的魅力最大程度發揮！

【B】四葉草 —— 領導才能

你的潛在魅力是擁有可以組織朋友、團體的能力。因此遇到挑戰或煩惱時更應該正面迎擊，身邊的人會被你的人格魅力吸引而支持你，問題就自然迎刃而解！

【C】瓢蟲 —— 堅定不屈的信念

你最近可能正是遇到障礙的時期，令你束手無策懷疑自己。但記住不要責備自己，先休息一下吧。這樣才可以冷靜地重新檢視自己的信念和目標，渡過難關！

【D】銀匙羹 —— 溝通能力高

雖然可能沒有自覺，但其實你善於與人溝通、製造話題。你詼諧開朗的溝通方式非常吸引，能透過自己的親身體驗故事為身邊的人帶來歡樂。運用你的才能享受與人溝通的樂趣吧！

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