兩餸飯名店飯盒驚見煙頭　網民批「加料」好惡心　權發小廚咁回應

疫情下兩餸飯店開得成行成市，成為不少「無飯家庭」解決晚餐需要的恩物，不過有網民近日在1間頗有名氣的兩餸飯店購買飯盒時，卻遇着被「加料」情況，發現有疑似煙頭混雜在飯餸中，「仲要食咗入口」，他事後向店舖查詢，獲回覆稱可更換飯盒，並會了解事件。

帖文引起網上熱議，有其他網民表示遇過相似情況，認為並非單一事件，有可能是員工製作飯餸時吸煙。《香港01》就事件向涉事食店「權發小廚」查詢，獲回應稱食店一向規定室內禁煙，而且廚房也是開放式，員工並不可能明目張膽地吸煙。



食客指前日（22日）於兩餸飯連鎖店購買飯盒，進食期間發現有煙頭混雜在餸菜中，更指自己不為意放進口中咀嚼。（FB「香港兩餸飯關注組」圖片）

該網民在facebook群組「香港兩餸飯關注組」發帖，指前日（22日）於兩餸飯連鎖店購買飯盒，進食期間發現有煙頭混雜在餸菜中，更指自己不為意放進口中咀嚼。從上載的照片可見，樓主將一個約手指頭大小的灰白色長條形物件，吐在紙巾上，長條物件有咬過痕跡。

他其後透過FB訊息向店舖投訴，對方表示抱歉並承諾可以更換飯盒，又強調一向要求員工不能在廚房內吸煙，將會了解事件。

有關注組成員則表示，其男友都曾在飯盒中發現煙頭，並即時通知食店及食環署，當時該店就事件道歉，並退回飯錢，並稱是單一事件，會改善及檢討，惟再次見到有人遭遇類似情況，遂公開事件，「每次經過都見佢排晒長龍咁，希望大家自己衡量下個衛生情況」。

有關注組成員則表示，其男友都曾在飯盒中發現煙頭，並即時通知食店及食環署。（FB「香港兩餸飯關注組」圖片）

不少網民看完帖文都表示惡心，「唔食到肚痾都偷笑」、「廚房食煙？離晒譜喎」，又質疑員工是否一邊吸煙一邊處理食材，加上近日疫情嚴峻，就更覺誇張，「有口水加埋病毒」，又揶揄是「廚師發辦，四餸飯」。

權發小廚回覆《香港01》查詢表示，食店一向規定室內禁煙，而且廚房也是開放式，故外面客人能清楚看見製作食物過程，「沒有可能明目張膽在內吸煙」。至於為何會出現此狀況，食店表示由於舖內地方所限，有些未製作的貨會先放在後巷，估計可能是這環節出錯，「後巷也不止是我們一間的，好多人會去抽煙，不知道是不是這個環節出現了問題」，但承諾會多加留意。

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