原來買成藥開封後呢樣嘢要先攞走　原因曝光網民驚呼：長知識了！

不少人很注重身體保健，因此家裡各種大大小小的保健食品一堆，一名女網友日前在超市買了一款保健藥品，但卻發現味道有點怪怪的，拿回賣場想退貨，接待人員告訴她最好先把棉花拿出來，讓她一頭霧水，貼文一出就有內行人解釋原因。



原PO在「Costco好市多商品經驗老實說」臉書粉絲團寫道，日前她買了一款保健藥品，回家打開後吃了一顆覺得味道有點怪，但又不是壞掉的那種怪，她不敢再吃，於是拿回賣場想要退貨。接待人員告訴她「以後買這種罐裝藥品回家後，裡面的棉花或其他東西要先拿出來」，讓原PO聽了非常納悶，不知道為何對方要這麼說。

唔係用嚟防潮 原來反而會吸水 睇睇網民討論同內行人嘅解釋（點圖放大閱讀）▼▼▼

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貼文引起熱烈討論，「手摸來摸去都是細菌，棉花在打開後就先丟掉」、「因為密封時那些可以維持狀態，但開封後會搞壞狀態」、「因為打開後它開始會吸水，藥品會受潮」、「好像會更容易受潮，所以要拿出來」、「打開後棉花就在裡面吸濕受潮了，所以不要放在裡面」、「除了藥品以外，其他不能吃的東西通通都要拿出來」、「乾燥劑、棉花都要拿掉，會反潮」。

還有內行的網友提出解釋，「根據美國國家藥典（USP）規定，藥品一旦開罐，罐內所附的棉花和乾燥劑，就必須立刻丟棄，否則它們會因吸附水氣，成為藥罐內的一項污染源，棉花的作用在運送過程中避免藥品四處碰撞粉碎」，不少人看了都直呼長知識，「真假！趕快去把我葉酸的棉花拿出來」、「是這樣喔，我的不管棉花、乾燥劑、塑膠紙，只要原本在裡面的，都還在裡面」、「長知識了，我乾燥劑都沒拿」。

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