大便完擦到「廁紙全白」先乾淨？只係肉眼見唔到　或係健康警號

上完大號後，你需要幾張衛生紙擦屁股？



大多數人肯定回答「要擦到衛生紙全白」不殘留便便痕跡為止。但這樣做對嗎？

毒物科專家招名威（美國毒理專家、麻省理工研究員）在專頁透露因小時候陰影，促使他必須擦到全白才放心，但肉眼看不見不表示完全乾淨，太用力來回擦拭恐有受傷、細菌感染疑慮；他接著點破另1個關鍵，直言：「便便很難擦乾淨其實是個警訊！」

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排便後衛生紙擦到全白是否代表「過度擦拭」？招名威解釋，這不一定，「因為擦到全白這個動作只是告訴人：『我的肉眼看不到殘留的糞便了，並不表示完全乾淨。』」最簡單方式是用聞的，是否有殘留屎味一聞就知。招名威提醒，若真的重覆、用力擦拭肛門，皮膚肯定會受傷，導致紅腫疼痛、破皮流血都很常見。長期過度擦拭而破皮受傷，一不小心肛門外的腸內細菌可能沿著肛門傷口進入腺體，引發腺體局部感染發炎腫脹、化膿，便形成肛門膿瘍，有點像皮膚上的「青春痘」。若未能及時處置，一旦在皮膚組織裡破掉，容易在肛門內側形成廔管。

「至於便便很難擦乾淨其實是個警訊！」招名威直言。例如糞便細而軟，總覺得沒拉乾淨，便便容易黏在馬桶壁上不易沖走，當然也不易擦乾淨。主要是患者腸胃濕熱所引起，日常飲食愛大魚大肉、高油高蛋白質食物，且愛喝冷飲冰品導致腸胃運化變差，腸道內壞菌多、好菌少，菌叢失衡。長此以往腸胃易受傷，腸壁黏膜也無法阻擋毒素、細菌、黴菌等侵入體內。究竟怎麼擦屁屁才正確？招名威分析，首先要慎選衛生紙，勿挑品質粗糙，容易破皮；另外太薄也不好，以免擦太用力穿破衛生紙，指甲直戳肛門。若擔心衛生紙清潔效果不高，可改用免治馬桶或純水濕紙巾。

台灣營養師高敏敏曾指出，便秘嚴重、上廁所太用力，可能引發心肌梗塞，尤其是長者、血液循環差或本身患有高血壓、心血管疾病者更要注意。因此她分享「高纖清腸攻略」獨家菜單一次看，照著吃和宿便說拜拜、輕鬆甩肉無負擔。此外，高敏敏提醒，除了原型食物外，也應適時補充高纖食品作為輔助，如奇亞籽、洋車前子、纖維粉、標示高纖及含纖的食品飲品，都能緩解宿便問題。最重要的是多喝水，由於「腸道就像滑水道」，缺乏水分便便就下不來，因此一天應攝取至少2000～2500c.c.水分，不僅幫助順暢、也加速代謝，小口小口喝更好吸收。攝取高纖外，也別忘了吃好油脂！高敏敏表示，吃一堆纖維仍大不出來可能是少了可幫助潤滑腸道的油脂，如橄欖油、苦茶油、堅果油、魚油或藻油等都是身體所需的油脂，也可以一天吃一小把堅果以取代部分油脂。此外，再搭配運動，如三餐飯後快走10分鐘，或下班後走路15分鐘，上述全做到就能「超順暢清腸」。

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