虎年2022｜財運亨通要靠「發財金」　勿放夫妻臥室供品別用燒豬

農曆新年許多人很喜歡到各廟宇走走拜拜，尤其是走訪財神廟祈求發財金，祈求新的一年財運亨通，今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》讓你認識有哪些發財金小知識是我們該注意的呢？



DV小學堂：什麼是發財金／錢母？

「發財金」是廟宇借給信徒的小額現金，又稱「錢母」，因為這些是能以錢生錢的現金啦！

不是每間廟都有借發財金的服務，最主要都是土地公廟和財神廟才有喔！有些廟的發財金金額是固定的，有些是以擲筊來決定你可以借到多少錢，因廟而異。不限只能借一間或只能借哪間，只是要先獲得神明同意喔！

發財金依用途可以分為錢母或錢子，錢母就是用來生錢，通常存到流通戶頭，錢子是用在所求的事項上，達到錢咬錢的效果。

10個「發財金」知識 不可放地上、夫妻臥室 要帶回廟「過爐」（點圖了解更多）▼▼▼

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求來的發財金因為有神明的加持，可以帶來平安及好運，所以要小心留意，充滿靈力的發財金千萬不可擺放在污穢不淨的地方。像是將發財金擺放在地上，任由人跨過，或是擺放在廁所、夫妻房間，這等同對神明不敬，不僅招財不成反而會破財。各廟求發財金的方法不盡相同，常見方式是採取以大錢換小錢，通常使用銅板，例如說以10元換1元，也是求錢母的一種方式。廟方雖然沒硬性規定，但大錢換小錢是信徒間的默契。還錢時也會採取「以大還小」、「湊整數」的方法討個吉利。過年許多信眾會向廟方求來發財金，祈求好財運。但有些禁忌絕對要記得，千萬不可將發財金以交易買賣的方式轉手賣給別人！發財金是透過擲筊、獲得神明的同意才求得的，轉賣也等於將神明賜予的好運轉給別人，就違背神明的好意了。

想求得事業錢財就要拜財神，財神有文、武財神的差別，不同職業適合拜不同的財神，如果拜錯了，可就沒效果囉！如果工作性質篇文教類、服務業、藝文類如公務員、老師、金融業、演藝人員等，就要拜文財神（比干、范蠡）。武財神（寒單爺、關聖帝君）則是業務員、警消人員、農漁業等一些偏需要在外勞動者來祭拜。拜拜的時候，信眾們都會準備供品好好祭拜神祇，象徵平安的蘋果就是許多人的最愛，但如果是拜財神爺，就必須避開蘋（音同貧）果、蓮霧（果型有凹口，象徵漏財）、鳳梨酥（音同輸）等食物，免得又貧又輸，新的一年慘兮兮。流傳武財神信奉過回教，牲禮也要避開豬肉，盡量避免鹹酸苦澀的供品，別讓財神爺不開心！

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許多人認為向神明借發財金可以獲得祂的庇祐，許多財神廟過年期間會提供借發財金的服務。不過借來的發財金，必須指定時間內歸還，隨心意添利息，只有把發財金還完了才能再次向神明借錢，有借有還讓財神記住你，便有機會財源廣進。過年走春拜拜，財神廟是不少人的最佳選擇，除了要準備發財金外，祭拜的供品自然是不可少。水果可以挑選有「興旺」含意的鳳梨或象徵「吉利」的橘子，都是不錯的選擇。另外財神爺愛吃甜食，糖果、餅乾、年糕等甜食也記得準備唷，讓財神爺感受到滿滿誠意，自然會保佑你財運亨通了！

一般發財金會要到宮廟裡的香爐過火，以達到招財納福效果。由於發財金是神明賜予，所以即使過新年舊的也不能花掉，長期積累下來能增加財氣。舊的發財金就像平安符一樣，一旦到了神明指定時間，功效就會減弱，信眾們可以將發財金帶回廟裡「過爐」加持，能重新獲得神明的護佑，得以繼續使用。通常求來的發財金常見使用方法就是放在隨身皮夾、錢包裡，象徵錢包隨時有錢，不會空空如也，切記不能隨意把發財金花掉，要一直放著，讓發財金幫忙吸金、讓你財源不斷；如果要花掉，一定要花在與工作有關事物的正當用途上，像是生財工具、或是通勤交通費等，讓發財金幫忙錢滾錢、賺大錢。發財金也可作為平安符，保佑平安順利。或是和常用的流動存摺放一起，代表錢財有在流動、有進有出，發財金財更有機會把錢吸進來，增添財運。如果要存入戶頭，最好一年後再存進去，不然只會是在幫銀行賺錢，無法好好發揮效用了。

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農曆新年許多人很喜歡去走春拜拜，尤其是走訪財神廟，祈求新的一年財運滾滾。進廟裡拜拜記得要右進左出、進門要跨過門檻不能踩上去，並遵守廟方參拜順序，不能因為只想求財運而只拜財神，這樣是對其他神明的大不敬。廟宇參拜的一般順序是先拜天公爐、主神，再拜配祀神明。虎爺通常在神桌底下，如果有「虎爺」也記得要拜，可準備虎爺愛吃的供品，像是生雞蛋等，據說虎爺可以咬錢招財，你想催旺好運就靠祂了！

想要線上拜財神，有辦法嗎？

現在疫情嚴重，為避免足跡重疊，大家可以選擇正月初四、初五在家拜財神爺。有些人會再正月初四子夜提前迎財神，避免財神被別人接走；有的人則是選擇在正月初五，因為初五是開工的日子，也是財神爺的生日，是迎財神的好時機。目前發財金（錢母）還是要到各廟才能祈求，不過還請各位民眾評估狀況，不要勉強。想要線上拜財神還有一個好選擇，基隆財神廟可以線上報名由廟方代補財庫、燒金紙、安太歲，有興趣的人可以參考喔！

揭密十大發財金小知識（DailyView網路溫度計授權使用）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年1月26日至2022年1月25日，共3年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『發財金小知識』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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