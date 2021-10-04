男子馬路跪求熱褲女友原諒片瘋傳！結局神展開　網民卻關注呢樣嘢

男兒膝下有黃金，但面對女友發脾氣，不理場合也可以跪求原諒？台灣高雄馬路10月4日出現令人傻眼的驚險場面，1名男子在馬路快線跪地，拉着女友不停道歉，交通燈由綠燈轉紅燈仍在跪着，讓路過的途人大吃一驚，最終結局卻是男子「求和」成功，與女友和好離開。

事發片段在網上瘋傳，有人直斥2人舉動十分危險，但不少網民卻「錯重點」，關注現場遺下麥當勞食品，包括多包薯條、麥樂雞及可樂等散落地上，批評浪費食物真不該。高雄市陽明派出所所長則指事件涉違2宗罪，合共最高可罰款7200元新台幣（約2000港元）。



台灣高雄1名男子在馬路快線向女友跪地不停道歉，由交通燈顯示綠燈跪到轉紅燈，讓路過目擊的途人看呆了眼。（影片截圖）

事發周一（10月4日）凌晨約2時，現場為高雄巿三民區澄清路與文樂路口，從網上瘋傳的影片看到，1名穿白色上衣、黑色短褲的男子，在馬路快線中央雙膝下跪，不停向身穿熱褲的林姓女友道歉，其間一直捉着女友的手，旁邊則停泊了白色私家車。

+ 8

現場交通燈由綠轉紅，男子仍然繼續跪地，數分鐘後，林女與男友拉扯間想掙脫離開，但最終被男友成功勸服，2人結伴慢慢走回私家車，然後雙雙登車離開。

正當以為事件終能和平解決之際，林女突然從車內拿出一大袋食物丟到路上，現場見到多包薯條、麥樂雞及可樂散落，令途人再度看呆了眼。

網民：怎麼可以浪費薯條？

片段於網上熱傳，很多網民批評男方的道歉方式，「真的很沒水準！馬路中間吵架就算了還亂丟食物，動不動下跪的男人真丟父母的臉」、「真是沒用的男人」、「丟男人的臉，可悲」，也有網民認為男方應「回頭是岸」，「算了吧！這般往後要受的苦日子，還很長的，回頭是岸為明智啊」。

不少網民為被丟掉的薯條食品感可惜，「吃的是無辜的啊啊啊」、「真的是無言薯條」、「女朋友可以換薯條一定要吃」、「怎麼可以浪費薯條」。

2人的舉動危害路面安全兼浪費食物，實已違法！高雄市陽明派出所所長丁順清表示，林女跟友人因不明原因把車輛停放在路中間，又把食物丟棄於地上後駕車離去，警方針對車輛停放於路口妨礙人車通行部份，依道路交通管理處罰條例第56條舉發，可處600元至1200元（約168至335港元）罰款；而林女亂丟垃圾，警方會移請環保局開罰，依法可罰1200元到6000元（約335至1677港元）罰款。

林女把大袋麥當勞食物丟到路上，除了是浪費食物，亦可招致罰款。（片段截圖）

同場加映：內褲女墮樓壓穿車頂 半裸男衝至擁吻安慰 網民：激情時刻出事？



（網上片段截圖／01製圖）

本港及台灣多個社交網上群組早前流傳片段，顯示有路邊的閉路電視拍得1名上身穿着短袖衣、下身僅穿內褲的紅髮女子突然從天而降，直墮到停泊路上的黑色房車上，登時把車頂壓至嚴重凹陷，天窗亦被擊穿。女子事後仍清醒，雙手撐着腰部狀甚痛苦。其後1名身穿長褲的赤膊男子衝至，把女子扶到地上後，曾緊抱及接吻。片段被瘋傳後，由於2人衣衫不整，惹來網民無限聯想，不少人猜測女子是在激情時刻意外墮樓。



有路邊的閉路電視拍得1名上身穿着短袖衣、下身僅穿內褲的紅髮女子突然從天而降，腳部首先觸及車輛。（網上片段截圖）