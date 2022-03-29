韋史密夫怒摑基斯洛克前有份恥笑老婆禿頭？網民分析事件背後疑點

【韋史密夫／Will Smith／Chris Rock】今年奧斯卡頒獎典禮最大爭議，韋史密夫（Will Smith）護妻對非裔男星基斯洛克（Chris Rock）怒甩巴掌，卻也引起亞洲觀眾疑惑，為何動粗之前韋史密夫是從大笑轉向大怒，以及為何不是出拳頭？甚至有網友觀察到東、西方輿論不一樣。



【圖輯】韋史密夫怒摑基斯洛克逐格睇👇👇👇

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PTT網友以「韋史密夫敢打人那當初在笑什麼？」為題詢問，主持人基斯洛克講段子時，鏡頭拍到韋史密夫夫妻，「他明明笑得合不攏嘴，老婆臉很臭就是，是不是怕回去跪算盤才翻臉像翻書一樣？」，女方一開始就聽懂自己的光頭遭嘲諷，「應該反應不會差吧？」，想不通男方情緒轉變的主因。

【圖輯】老婆患病被恥笑！網民話「正常男人應該都會用拳頭吧？」（點圖放大看網民睇法👇👇👇）

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網友們認為，「越想越不對勁」、「他那個笑臉看起來很僵」、「有些人發飆之前會先笑」，但有人說「踩別人傷口製造話題樂趣，這種脫口秀糞文化到底是怎麼來的」、「他和他老婆整天外遇，哪有這麼嚴重」。

對於動粗方式，有網友問「正常男人應該都會用拳頭吧？」，他覺得巴掌比較常出現在女生打架，「不合理呀為什麼是巴掌？」

網友們則探究、「巴掌的用途是羞辱人，不是傷害」、「上對下教訓都是用巴掌」、「打巴掌是代表你這賤嘴」、「他是要教訓別人，不是要殺人」、「拳頭重巴掌輕，結案」。

另外，一名網友觀察到「為什麼韋史密夫事件東、西方輿論向不一樣？」，亞洲人普遍都支持韋史密夫，覺得基斯洛克嘴賤活該，西方卻是挺基斯洛克比較多，「覺得不管怎樣不應該打人，還一堆人報警要抓韋史密夫，為什麼兩邊風向差這麼多？」

大家分析「歐美崇尚愛的教育，不動手」、「華人比較認同不要挑釁為上，也比較認同枕邊人藏菜刀論」、「基斯洛克之前歧視亞裔」、「沒有每天被韋史密夫洗版，之前他老婆外遇那段時間出一堆梗圖」、「日本風向也是挺韋史密夫」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】