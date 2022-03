Chris Rock奧斯卡抽水有前科　惹李安不滿︱何故火鍋館︱何故專欄

「Jada杯葛奧斯卡就像我杯葛Rihanna的小內褲,根本沒有人邀請我啊!」(Jada boycotting the Oscars is like me boycotting Rihanna's panties. I wasn't invited.)

2022第94屆奧斯卡頒獎禮,黑人諧星Chris Rock因為取笑Will Smith太太Jada Koren Pinkett-Smith的脫髮問題,Will Smith上台打了他,但原實Chris Rock已有前科,並非第一次公開拿Jada來「開玩笑」!

文:何故



Jada去年年受鬼剃頭影響而剃了頭髮。(Getty)

2016第88屆奧斯卡頒獎禮,幾個重要獎項,包括:最佳影片、最佳導演、最佳男、女主角以及最佳男、女配角,幾乎清一色由白人佔據,演員類獎項甚至一名黑人演員都沒有,因而引發種族歧視爭議,Spike Lee、Will Smith及Jada Koren Pinkett-Smith陸續宣布杯葛奧斯卡。

韋史密夫衝上台怒摑Chris Rock。(Getty Images)

當年擔任主持的Chris Rock就以「沒有黑人提名」的「政治不正確」來大做文章,卻諷刺Jada Koren Pinkett-Smith的杯葛不是「杯葛」,只是「沒有被邀請」,然後他再加多一腳,「妳不高興Will Smith是好演員卻沒被提名,但他演出《Wild Wide West》(公認的爛片)竟然收取二千萬美元的酬金,這也是不公平啊!」與其說是搞笑, 更似是人身攻擊。

與此同時,當年Chris Rock在調侃種族爭議話題時,除了抽Jada水,竟然把亞裔兒童也拿來作為噱頭,他在諷刺白人歧視黑人同時,卻給觀眾引見「我的會計團隊」——三個西裝革履戴眼鏡的亞裔兒童,有意無意宣揚了亞裔「書獃子」或「鐵算盤」的刻板形象,招致廣大亞裔美國人的強烈不滿。

【延伸閱讀:Drive My Car|改編村上春樹作品怎樣呼應原著文本|廖偉棠】

隨後著名導演李安也發起活動,與25名亞裔影星,一起向主辦奧斯卡的影藝學院遞交抗議信,內容寫道:「我們以影藝學院亞裔成員身份寫這封信,表達我們對第88屆奧斯卡電視轉播,拿亞洲人為笑柄與其中的種族歧視刻板印象,深感驚訝與失望。有鑑於#OscarsSoWhite(奧斯卡好白)的批評,我們本希望奧斯卡典禮能提供影藝學院方法與機會,展現包容與多元性的好榜樣。卻因典禮上對亞洲人的詮釋荒腔走板而蒙塵。」

Chris Rock是否純粹搞笑,也許是見人見智。然而,有些話題,卻絕對不可以隨便拿來開玩笑的。

(專欄「何故火鍋館」每月刊出,標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。)

作者簡介︱何故,內向、憂鬱而文靜的作家,已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多電影評論文章,可參看作者Facebook專頁。