中學生表弟妹每月零用成千蚊　用萬元iPhone　親戚嘆：有錢過大人

現今社會物質富裕，加上不少人為獨生子女，很多小孩自小都獲父母傾注豐富資源。有網民於討論區發文表示，發現現今這代的小朋友都很有錢，他的表弟表妹只是生於普通家庭的中學生，但每月零用錢就有上千元，表弟表妹說身邊很多同學也是如此，有些同學更會揹名牌袋上學，令他大吃一驚。



有網民於討論區發文表示，發現現今這代的小朋友都很有錢，表弟表妹每月零用錢有上千元，令他大吃一驚。（《意外發現的一天》劇照）

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該名網民於香港討論區以「覺唔覺得依家啲小朋友愈嚟愈有錢？」為題發文表示，他的表弟表妹只是生於普通家庭的中學生，但每月零用錢就有上千元，吃午餐會花50至60元、手機是約1萬元的iPhone Pro Max、背囊上千元，「成身返學已經唔平，但佢哋父母用嘅食嘅都冇仔女好」。

他續說，表弟表妹稱身邊很多同學也是如此，有些同學會揹名牌袋上學，吃飯會花百多元，「真係聽到都嚇一跳」，沒想過這一代的學生這麼有錢，物質很豐富，明明只是普通家庭，但父母給予孩子的資源很多，「學生都有錢過大人」。

有網民指出這個現象很正常，「正常，而家呢個乜都攀比的時代，有錢先好生仔，你窮生仔出來叫佢同你一齊捱呀？」、「我80年代讀中學嗰陣已經大把人攞名牌袋返學啦，社會一向係咁」、「父母總是把最好的給孩子」、「而家好多家庭都得1個細路仔，所有嘢都畀晒落去」。不過亦有網民表示，「呢一代嘅小朋友係有錢啲， 但係並不是個個小朋友都咁豪嘅」、「我對仔女一個月都係得四百蚊零用錢」。

同場加映：台女揹起頭家叫窮人咪生仔▼▼▼

