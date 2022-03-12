無錢卻想搞豪華婚禮　港男問父母拎十幾萬遭拒發難　阿媽一句KO

結婚需要得到父母和家人的祝福，從來都不是兩個人的事，而是兩家人的事。有網民於討論區發文表示，哥哥近日打算結婚，但父母不喜歡未來新抱，認為她「好爛玩又冇家教」，所以不支持婚事。哥哥起初堅持結婚是2個人的事，父母沒權阻止，惟當發現不夠錢舉辦婚禮後，卻要求父母補貼10多萬元，令樓主非常氣憤，幸好媽媽企硬，更直接反駁哥哥：「你下次結婚揀個我哋鍾意嘅，我哋咪支持你囉！」



有網民於討論區發文表示，哥哥近日打算結婚，但父母不喜歡未來新抱，因其「好爛玩又冇家教」，所以不支持婚事，哥哥就指結婚是2個人的事，父母沒權阻止。（《香港愛情故事》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名網民於香港討論區以「又話結婚係2個人嘅事，唔夠錢又要問屋企拎錢？」為題發文，形容哥哥一向對家裏沒什麼貢獻，只懂問父母拿錢。他指出，哥哥近日打算結婚，不過父母認為未來新抱「好爛玩又冇家教」，故不太支持婚事，惟哥哥卻堅持，「話結婚係2個人嘅事，佢哋冇權阻止，亦都唔到佢哋理」。

樓主指哥哥明明沒太多積蓄卻想「充大頭鬼」，不但計劃在5星級酒店「擺酒」，未婚妻亦說「要買幾多卡嘅戒指」，但計數後發現不夠錢，因此要求父母補貼，「一下子拎成十幾萬，阿爸阿媽當然唔肯，咪話冇錢」。

哥哥被拒後感不滿，怒斥「人哋個個結婚屋企都會支持下，我又唔係叫你哋幫我畀晒，你哋少少錢都唔肯出？」，樓主看不過眼，「呢句嘢真係辣㷫我」，反駁指既然哥哥曾說結婚是2個人的事，就應該自行解決婚禮費用，批評哥哥對家人是「有事鍾無艷，無事夏迎春」。

哥哥發現不夠錢舉辦婚禮後，竟要求父母補貼10多萬元，讓樓主十分氣憤地說「邊個當初話結婚係2個人嘅事？」。（《香港愛情故事》劇照）

樓主與哥哥吵架期間，媽媽僅冷靜說了一句：「你下次結婚揀個我哋鍾意嘅，我哋咪支持你囉！」。哥哥得知「無彎轉」，只好「死死氣」地離開，不過之後亦一直致電向父母借錢，「其實佢呢招都用得多，邊度係借呢？借完都冇一次還嘅，好彩阿爸阿媽暫時都冇心軟」。

帖文引起熱議，網民紛紛留言批評樓主哥哥，「疫情仲點擺酒，一定回唔到本，可能只是搵藉口借錢」、「要唔要父母負責佢哋生養死葬？不知所謂」、「陸續有來，之後買樓生仔都會問攞錢」、「爛玩都可能會改，但無家教真係唔得，同埋而家呢個時勢簽張紙咪算囉，搞咁多嘢做咩」。亦有人指出「你父母自己嘅個人選擇，你就無謂理咁多，個仔係佢哋生出來，亦係佢哋教成咁」。

同場加映：周柏豪《一事無成》贈失業人士 婚禮先係揀錯歌災區 呢首最經典

