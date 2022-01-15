45歲婦人腰酸照X光驚揭「腎爛變成膿」台醫實測：她的尿有螞蟻吃

【腰痛／腎病／糖尿病】現代人多久坐或睡姿不良，經常感到腰痠不適，就有一名45歲女子因腰痠、發燒就醫，她自述有泌尿道感染症狀，都自行到藥房買抗生素服用，怎料醫生檢驗後發現，她的尿液中全都是膿，且血糖居然飆破300，不僅罹患糖尿病，甚至有一半的腎臟爛掉變成膿，讓女子不敢置信。



台灣急診科醫生田知學在節目《醫師好辣》中分享，過去曾收治一名45歲女子，出現發燒、右邊腰痠、發冷盜汗等。

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由於女性右邊腰痠通常是腎臟發炎，因此她進一步詢問女子近期是否有尿道感染的狀況，才發現對方曾多次感染，但僅有第一次就醫，之後都自行到藥房買藥吃，每次只吃2、3天就停藥，然而，田知學發現，其中一顆藥是抗生素，療程其實需要7天。

田知學追問下得知，女子第一次感染時到醫院就診，當時的醫生建議要多喝水、多休息，而女子回家後除了喝水外，還灌了許多飲料，藉此增加排尿次數，怎料症狀仍持續發作，最後決定自行到藥房買藥，直到近期出現腰痠、發燒症狀，才會再次就醫。

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醫生事後替女子做驗尿及抽血檢查，沒想到一驗，女子的小便竟全是膿，除不少細菌外，尿糖數值也爆表，血糖值甚至飆破300，讓田知學驚訝說道，「她的尿放在陽光下有螞蟻來會去吃，因為是甜的尿，她是糖尿病」。

此外，她進一步幫女子掃電腦斷層後發現，女子不只是右邊腎盂腎炎，「有一半腎臟已經爛掉，變成膿」，腎臟功能很可能會壞掉，由於糖尿病是不少台灣人洗腎最重要的原因，因此緊急安排女子住院治療，打抗生素、控制血糖。

田知學也提到，後來去追蹤了女子服用的抗生素，發現她體內已有多重抗藥性，「她從今天開始，未來有任何感染，她能用的藥選擇就少，萬一真正需要的抗生素對她是有抗藥性的，剛好在很致命狀況，這人很危險」，呼籲大家千萬別小看這問題；同時也強調，醫生如有特別叮嚀藥物必須服用幾天，或請患者回診，都不是沒有原因的，民眾務必要特別留意。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】