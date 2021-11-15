性感女星私處出事臭崩崩「一屋生鏽味」　台醫生警告：可能會不孕

【月經／經期】自《大學生了沒》出道的台灣女星愛雅（張艾亞），長相甜美、身材火辣，是各大節目的常客。近日在談話節目《媽媽好神之俗女家務事》中，愛雅坦言自己個性有點懶惰，甚至因為太懶養成不良的衛生習慣，差點釀成大禍，遭到醫生警告會危害到身體健康。



愛雅透露，經的時候自覺還算乾淨，不用太常換衛生巾，雖然隔幾天有感到些微的不舒服，但想說經期走後應該就會好轉。直到某天好友到家裡作客，竟然聞到一股「鏽味」，那時愛雅還辯稱是垃圾沒有倒的緣故，不過好友十分肯定是她不對勁、有問題，勸她一定要去看醫生。禁不住好友的堅持，愛雅這才去就醫，結果當地醫生一看到她就問：「妳是不是不愛換，這個發炎很多女生都會有，再嚴重一點，就可能會不孕。」

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聽完愛雅的分享，主持人季芹驚覺，友人聞到的「鏽味」，其實是從愛雅身上散發出來的。愛雅也以自身慘痛的經歷勸誡，「女生們在生理期一定要勤勞 ，不勤換的話會很容易發炎」。

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