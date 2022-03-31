中藥食療助新冠康復者調理身體　中大中西醫推贈醫計劃｜附詳情

【確診／遙距診症／支援／中醫／康復者】香港 - 第五波疫情累計逾百萬人染疫，不少確診者於康復期仍有不同類型及程度的後遺症，如異常疲倦、咳嗽、咽部不適、呼吸不暢、心悸、腸胃不適、頭暈頭痛、肌肉痠痛、焦慮、眠差、記憶力及集中力減退或味覺異常等。從中醫角度認識，康復者可能受病毒影響，除了正虛外，仍有餘邪未清，仍有一系列的症狀縈繞著康復者。



「2019冠狀病毒病康復者遙距診症贈醫服務計劃」，為康復者提供免費中醫諮詢及診症服務。

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有見及此，香港中文大學中西醫結合醫務中心、香港中文大學 – 上海總會中西醫結合醫務中心及香港中文大學中醫專科診所暨臨床教研中心共同推出「2019冠狀病毒病康復者遙距診症贈醫服務計劃」，為康復者提供免費中醫諮詢及診症服務。中醫將以急則治其標，緩則治其本的治療原則，透過中藥、食療、香包等療法助患者扶正祛邪，恢復身心健康。

「2019 冠狀病毒病康復者遙距診症贈醫服務計劃」的服務流程。（中大中西醫提供）

計劃對象﹕

1. 須為2019冠狀病毒病康復者，並出示2019冠狀病毒病檢測結果為陽性（例如：西醫證明文件、檢測報告、SMS 檢測結果、快速檢測結果）

2. 須為身處香港人士

收費：

診金：2019冠狀病毒病康復者首三次診金全免

藥費：每劑70元正（額外藥費另計）。代煎藥費每劑20元，至少3劑起。

快遞費用：請向個別醫務中心查詢

報名或查詢：

香港中文大學中西醫結合醫務中心

預約/ 查詢電話﹕2873 3100（沙田）

香港中文大學–上海總會中西醫結合醫務中心

預約/ 查詢電話﹕2873 3053（灣仔）

香港中文大學中醫專科診所暨臨床教研中心 （中大校園）

預約﹕WhatsApp 3943 5172

查詢電話﹕3943 9933

電郵：imc.info@cuhk.edu.hk或scmclinic@cuhk.edu.hk，題註明參加 「2019 冠狀病毒病康復者遙距贈醫診症服務」。

作者簡介：



「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。



（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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