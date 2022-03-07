網紅賣福袋「內含我用過的東西」　1千港紙有交易　粉絲打開驚呆

「有人跟我一樣跟某網紅買東西，然後來淘寶貨了嗎？我黑人問號等很久，結果被朋友告知不只我受害！只好送給女兒當玩具背包了！」網友Meng Hua Lee在爆料公社上發文。



現在不少網紅都會有自己的直播團，裡面會販賣一些自己代言的東西，或是藉著自己人氣來販售其他東西。

而今天被爆料的是網紅「威力」的福袋……

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這名網友表示事前不知道福箱裡面的包包說好聽點是「翻玩包」，但直白點，根本就是仿冒包。網友還附上在蝦皮找到的其他賣場照片，甚至還有買到包的網友在拋售直接打上「同款」。而早在一月份過年前，這名網紅就被踢爆說賣價值3-5000（台幣，下同）的福箱，也就是所謂的盲盒，還預告買到就是賺到，內容物有網紅之前打版的商品，有首飾有衣服也有包包還有些二手品，沒記錯還有名牌包包。結果等了半個月，好不容易收到威力福箱的網友打開，裡面卻是「一瓶沐浴乳、一條髮帶絲巾、一個開光戒指、兩枚十元硬幣」！讓他完全傻眼：「說好的3-5000價值在哪？」也有其他網友跳出來說，自己福袋內拿到的一頂Prada的毛帽，滿心歡喜「哇！正版的嗎！太好了吧！」，結果Prada官網找不到這款式呢，蝦皮倒是很多個，價值300塊。爆料的網友表示自己買的是福袋，所以根本不知道內容物，說他貪便宜不否認，但不至於都拿假貨來塘塞吧！甚至還在淘寶蝦皮上都買的到的貨，而福袋要價要3988+運費30元（約1100港元）。

貼文引來網民熱烈討論：「假貨就是假貨，說什麼鬼翻玩！」「這些東西要3988？真不會是腦粉，也只有腦粉才挺得下去！」「這個完全是正大光明賣假貨，而且還是仿超假的那種！太扯！」「我朋友是他粉絲，有買那個開光戒指兩千多快三千，覺得很瘋，實品蠻不好看的！」「他專賣淘寶仿冒品給粉絲，賺爆然後自己去買真貨炫富炫爆呀！質疑他還會挨罵！不要再腦殘傻傻捐錢給他囉！」「奢侈品建議是以不影響生活的方式購買，不過不影響生活方式也不叫奢侈品了，我不是很懂品牌，只是1480買香奈兒？1480完全是智商稅吧？」「福箱就是清庫存跟垃圾啊！」「拜託快拿證明先檢舉，不然他銷毀後續證據就來不及了，目前如果他公司還有翻玩商品扣押會罰更重！」「你被洗腦的還不夠深，等等會被限動說是玻璃娃娃。」

還有人分享更谷氣經驗：「我是買他的開光戒指，照片沒找到只找到對話。想說這麼多人買，質感應該不會太差，我也是等了將近兩個月～滿心期待收到，竟然比塑膠還脆弱的戒指，鑽還會一直掉！才剛開盒還沒一分鐘（但他有附貼鑽啦，算是知道大家有這方面的困擾），實品超像兒童玩具的材質，還這麼多網美貴婦在戴？如果沒斷掉我也不敢戴，我也沒貪小便宜什麼的，畢竟沒牌的千元戒指在夜市真的還是可以買到質量不錯的啊！」

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