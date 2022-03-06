包到冚一樣呼之欲出　台南「藏不住正妹」爆紅　大解放私密照曝光

一位「藏不住」的正妹遊台南，美照被批踢踢網民貼上表特板引起討論，其中最後2張照片被眼尖的網民發現「工具人」，底下推文也隨即起哄。
表特板2日有網民發文「台南藏不住」，只見一位身材相當突出的正妹遊台南，身材好到讓許多網友都無法離開目光。
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但網民畢竟是相當挑剔的，這樣的正妹還是會引來批評聲浪。有網民嘲諷「這是美女版不是奶版」、「嬰兒時期沒吃飽？」、「不是奶大就漂亮好嗎？」；但覺得漂亮的網民也是不少，推文說「一早精神都來了」、「這根本不用藏了」、「藏不住就大方一點」。
也有網民透露這位正妹的IG，還發現最後兩張照片玻璃中有倒影，有一位穿浴袍、疑似掌鏡的工具人男友，推文說「男友幸福」」、「藏不住的藏鏡人」、「都穿浴袍了還工具人」。
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