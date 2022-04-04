成績差被阿媽當垃圾　入三大返筍工態度大轉變　港男嘆自己似股票

家家有本難念的經，1名港男最近發文大吐苦水，指自小家境貧困，理解母親一直希望他能「知識改變命運」，無奈久而久之，卻感到自己猶如母親投資的「股票」般。他指公開試成績差需讀副學士，被媽媽當成垃圾，後來考入三大並找到好工作，母親的態度就180度大轉變，「對我仲好咗，但日日提我要養佢」，讓他感到心寒，慨嘆道：「媽咪，我唔係妳隻股票……」



有港男發文，指母親從小就要求他努力讀書，成績好時大讚他，成績差時卻「當我屎咁」，讓他非常痛心。（《金宵大廈》劇照）

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樓主在連登討論區以「媽咪，我唔係妳隻股票…」為題發文，表示自己出身貧困，由小到大母親都要求他好好讀書，「考得好就讚我，但考得差就當我屎咁，我都係人嚟」。母親的差別對待讓他大感痛心，又指「DSE（中學文憑試）唔夠分讀ASSO（副學士），嗰兩年當我垃圾咁，睇唔起我，日日X我」，但後來他考入「三大」，母親的態度竟立即變好，直至他畢業後找到「筍工」，母親更是愈來愈溫柔，「對我仲好咗，但日日提我要養佢」。

樓主在文中指，明白在香港生活，單靠一般社會福利措施，根本不足以讓老人家安老，「但我養妳係當妳係媽媽，而唔係股票」，慨嘆自己在摰親眼中，猶如是投資以養兒防老的股票。

樓主後來靠自己努力考入三大，並找到份好工作，母親的態度從此改變，又經常「溫提」他要報答自己。（《不幹了！我開除了黑心公司》劇照）

帖文引來網民熱議，部份人認同樓主所言，認為其母親只是在利用他，「傻仔，你係項投資嚟㗎咋，交家用稅啦」、「同阿媽講要止蝕，將你賣咗佢」、「睇股票起碼睇星期一至五，9至4，甚或美市都會睇埋，你媽咪有冇咁多個鐘睇住你？」，「窮人要子女成才根本係靠運，但樓主都要慶幸下自己成材」。

不過，也有網民認為假如母親毫不在意樓主，根本不會從小就希望他努力讀書，「係要俾人鬧先識爭氣嘅」、「你阿媽當年唔X你你會有今日？」、「還返人哋幾十年嚟養你用過嘅使費先再講」。

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