馬航3萬尺高空突急墜7000尺　空中驚魂10分鐘　乘客慘叫拋出座位

上月東方航空MU5735空難引起全球航空安全關注，事隔2星期再有航班出現危險情況，馬來西亞航空（馬航）MH2664波音737-800航班由吉隆坡（Kuala Lumpur）飛往斗湖（Tawau），在31,000英尺（約9448米）高空航行時，突然在數秒內急墜7000英尺（約2114米），機內乘客當場慘叫哭泣，擔心有生命危險，更有乘客被拋出座位，最終航班須折返吉隆坡。



馬來西亞航空MH2664波音737-800航班發生空中驚魂。（資料圖片）

綜合外媒報道，事發當地時間周日（4月3日）下午，女乘客哈利瑪（Halimah Nasoha）經歷生死一刻後在facebook透露，當日下午2時30分乘坐馬航MH2664波音737-800航班由吉隆坡起飛，航行30分鐘後就突然急速下墜。

哈利瑪表示，根據機上的飛行雷達，航班當時在數秒鐘內，由31,000英尺（約9448米）高空急速俯衝7000英尺（約2114米）到24,000英尺（約7315米），其間她更因安全帶未有繫好被拋出座位，所幸未有大礙。

從飛行網站紀錄見到，馬航MH2664航班突然急墜。（flightradar24）

不過驚魂未定又有事端！哈利瑪指飛機不穩定情況維持了約10分鐘，並再發生急墜，但未有第1次急墜般嚴重，其他乘客則在慘叫哭泣，擔心有生命危險。另一乘客則憶述當時情況十分恐怖，事後感恩自己仍然生存。

馬航周二（4月5日）證實事件並致歉，稱當日MH2664航班遇到技術問題，加上惡劣天氣，為了乘客安全，機師決定折返吉隆坡，同日下午5時03分安全降落。

馬航周二（4月5日）證實事件並致歉。（Twitter）

馬航事件於網上引起熱論，不少網民直呼恐怖，「如此令人擔憂…」、「可怕的技術問題」、「好危險，可幸乘客機組人員無事」。亦有網民質疑馬航為何事隔2日才公開確認事件，批評是不負責任。