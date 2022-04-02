生暗瘡可預視末期腎病徵狀！有呢種氣味要留神　出現8症狀要求醫

【暗瘡／痘痘／尿毒】青春期、飲食熱氣等導致生暗瘡的情況十分平常，但臉上長暗瘡原來亦可能是末期腎病變徵兆！有腎臟科醫生分享病例，指曾有患者長滿暗瘡，原因是尿毒無法排出，更甚者醫生發現患者皮膚散發出尿騷味，診斷出是末期腎病變，最終安排患者洗腎後症狀慢慢消失。



有腎臟科醫生分享病例，指曾有患者長滿暗瘡，原因是尿毒無法排出，更甚者醫生發現患者皮膚散發出尿騷味，診斷是末期腎病變。（資料圖片）

腎臟科醫生洪永祥在台灣節目《健康2.0》表示，曾有患者因面部長滿暗瘡求診，當時患者太太說丈夫愛吃山產，懷疑是吃到什麼東西導致暗瘡爆發，患者則說感覺疲憊、皮膚長暗瘡及痕癢，更出現紅斑。

初時未有想到是尿毒問題，惟洪醫生靠近患者檢查時，便聞到一股從皮膚散發的尿騷味，遂診斷是嚴重尿毒症，而且已是末期腎病變程度，詳細檢查後更發現尿毒數值相當高，於是當天即安排患者洗腎，症狀之後慢慢消失。

醫生靠近患者檢查時，便聞到一股從皮膚散發的尿騷味，遂診斷是嚴重尿毒症，而且已是末期腎病變程度。（資料圖片）

翻查資料，在香港，腎病是第七大致命疾病，腎病及慢性腎衰竭初期徵狀不明顯，常見症狀包括小便帶血／茶色尿（血尿）、小便帶泡沫（蛋白尿）、小便混濁（尿感染）、小便赤痛頻密、小便感困難不暢順、小便排出小沙石、多尿、尿量減少、夜尿、腰腹疼痛、足踝或眼皮浮腫，以及血壓高等。

當腎功能降至腎功能衰竭階段，即少於正常機能的25%，便可能開始有尿毒症徵狀，包括：

1）夜尿、尿量減少

2）食慾不振、噁心、嘔吐

3）疲倦、臉色蒼白（貧血）

4）皮膚痕癢

5）高血壓

6）氣喘

7）水腫（足踝或眼皮浮腫）

8）神智不清、抽搐、昏迷



當腎功能降至腎功能衰竭階段，即少於正常機能的25%，便可能開始有尿毒症徵狀。（資料圖片）

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