港女失八達通周街搵　知細佬擅取嬲爆掌摑後搬走　網民：打人唔啱

一家人萬大事有商量，「有咩唔啱講到啱」，出手打人是不智的做法。有港女於討論區發文表示，日前早上外出買餸後發現遺失了八達通，她對此耿耿於懷，愈想愈不開心，到了晚上弟弟突然拿出1張八達通稱要還給她，並說因早上出門發現沒有「散紙」，於是拿走她的八達通買早餐吃。她不滿弟弟擅自拿走八達通而沒通知，害她整個下午擔驚受怕四出尋找，因而忍不住摑了弟弟一巴掌，並隨即搬走。帖文引起熱議，有網民指出，「無論你理據有幾充分，你出手打人就一定輸晒」。



有港女於討論區發文表示，日前弟弟擅自拿走她的八達通買早餐吃，事後亦沒通知，害她以為遺失了八達通。（資料圖片）

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該名港女於香港討論區以「以為唔見咗八達通，點知原來係有家賊」為題發文表示，最近搬回了家與媽媽和弟弟同住，日前下午打算外出買東西時，發現遺失了八達通，她猜想可能是早上外出買餸時不小心弄丟，於是十分焦急地回去過的店舖問有否拾獲八達通，結果仍找不到。

樓主愈想愈灰，回到家後「個人頹咗，好冇精神」，到晚上差不多開飯時，弟弟突然拿出八達通稱要還給她，並說因早上出門發現沒有「散紙」，見她放了八達通在桌面，於是拿走買早餐吃，到晚上才記得歸還。

樓主指出，雖然弟弟不是用了很多錢，「百幾蚊唔多」，但她覺得很委屈，「你趕住出門就唔使同我講？你知唔知我為咗搵八達通去咗幾多地方，成個下午擔驚受怕，你一句唔記得就大安旨意，唔覺自己做錯」。

樓主以為弄丟八達通，整個下午擔驚受怕，知道是弟弟拿走後，氣上心頭怒摑弟弟一巴掌。（《W－兩個世界》劇照）

她十分生氣，忍不住摑了弟弟一巴掌，媽媽見狀斥她為何打弟弟，她氣上心頭立即衝進房間執拾物品搬走，並表示原定住多幾天才走，但發生這件事後不想再見到媽媽和弟弟。翌日她回想事件覺得自己很衝動，但不後悔打了弟弟一巴掌。

有網民留言指出，「你阿媽同弟弟都好有問題，不問自取是為賊也，你阿媽仲衰，睇得出你弟弟行為寵壞出來」、「其實你搵之前可以問下屋企人有無攞」、「點解重要嘢唔係跟身，隨處放呢個習慣要改，會成日唔見嘢」。不少人表示，「郁手打人點都唔啱」、「細佬攞咗嚟用唔出聲係唔啱，但唔使打人咁嚴重，鬧2句已足夠」、「打唔係解決問題，只會惡化問題」。

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