男友疑偷食私補學生　港女門外聞叫床聲好震驚：冷靜唔到腳都軟晒

不少大學生都會替中小學生補習以賺取外快。有港女近日上班期間，因為身體不適而提早回家休息，但當她快要回到同居男友家中，竟在門外隱約聽見「叫床聲」，更想起男友在該時段應正在為1名女高中生補習，不禁懷疑男友「偷食」私補女學生。



樓主上班後因身體不適而提早回家休息，但當她快要到達家中時，竟發現屋內傳出「叫床聲」，懷疑男友與私補學生正「床上運動」。（《上流寄生族》劇照）

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該名女子在Dcard討論區以「懷疑男朋友同個私補學生有路」為題發文，指男友一直身兼私人補習老師，教高中學生化學科，經常要到學生家，或者叫學生到兩人的同居單位上課。樓主指目前有實習工作，故只有晚上才會回家，不過她日前剛好身體不適，下午便向公司申請病假並回家休息，「一出lift（升降機）就隱隱約約聽到啲叫床聲」，起初她沒有留意那些聲音，未料走到家門外，才發現聲音源頭竟是自己的家。

樓主翻查男友的時間表，得知事發當下男友應該在家中為1名女高中生補習，而她過去亦曾與女學生見面，認為對方的聲線與該把「叫床聲」非常吻合，忍不住慨嘆「我以為男朋友係個好仔嚟，點知佢連自己私補學生都食」。樓主形容「嗰刻其實冷靜唔到，企喺原地腳都軟晒，完全唔敢面對」，最終沒有開門證實自己的猜測，只能在樓下閒坐，直至下班時間才回家。

樓主最後沒有開門回家，只是到樓下一直坐到下班時間才回家，假裝沒有事發生。（資料圖片）

帖文引來熱烈討論，不少網民均認為樓主當下應開門直接「捉姦在床」，以免只是一場誤會，又狠批男方是「渣男」，留言指「點解係懷疑？妳冇入屋咩？有啲嘢真係要即場自己用自己隻眼睇清楚」、「即刻分手啦，住酒店先又好、返自己屋企住又好，咁大心理陰影點忍」、「妳會唔想叫fd陪住妳，同佢攤牌問清楚」、「呢啲男仔唔要都罷」。

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