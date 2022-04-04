火土相合12星座交際需圓滑　社會動蕩影響思緒　可藉藝術安撫心靈

【唐綺陽星座運勢週報4/04-4/10】金星進雙魚，眾人發揮愛心，領略、享受藝術的美好，重視睡眠品質。火土合相，易有人際、溝通相關的難題。木海入相位，放大海王雙魚能量，感受命運的力量，保有正面信念以帶動奇蹟發生。木土有相位，面對動盪，學習探究更深的意義。木星疾駛22-23度，出生星盤有行星22-24.5度者，多加把握木星加持機會。



重要星象：金星進雙魚，火土合相，木海入相位，木土有相位，木星疾駛22-23度。

工作注意：金牛、雙子、人馬、山羊

金牛：以技巧來溝通，避免急躁誤事

雙子：能者多勞，要行動才會有進度

人馬：打開感知力，跟著直覺走

山羊：妥善分配工作，別總是一肩扛

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桃花注意：白羊、獅子、天秤、天蠍

白羊：平衡自己的內心，別患得患失

獅子：趨於平淡，需要花點心思經營

天秤：親友的熱心介紹，平常心以待就好

天蠍：受安全感吸引，有年長桃花機會

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財運注意：水瓶、雙魚

水瓶：正財、偏財都有好運氣

雙魚：正視金錢的管理，有理才有財

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健康注意：巨蟹、處女

巨蟹：心理影響身體，情緒要適當的釋放

處女：多注意心血管方面的狀況

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】